Tên lửa đẩy Nuri được dự kiến phóng vào ngày 21/6

Photo : YONHAP News

Sau khi bị hoãn phóng vào tuần trước do phát hiện trục trặc ở cảm biến chất oxy hóa, tên lửa đẩy Nuri do Hàn Quốc tự phát triển lại tiếp tục thử thách hướng đến vũ trụ.Vào ngày 14/6 vừa qua, một ngày trước ngày dự kiến phóng lần hai, công tác di chuyển tên lửa tới bệ phóng đã bị hoãn do khu vực phóng có gió thổi mạnh. Sang ngày 15/6, tên lửa đã được di chuyển an toàn và dựng thẳng đứng lên bệ phóng, nhưng lại phát sinh một biến số khác. Đội ngũ kỹ thuật đã phát hiện lỗi tín hiệu ở bộ phận cảm biến trong bể chứa chất oxy hóa lắp ở tầng một tên lửa.Sau đó, tên lửa Nuri lại được đưa về khu vực lắp ráp, đội ngũ kỹ thuật bắt đầu kiểm tra xác định nguyên nhân thông đêm. Đến ngày 17/6, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng với Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã khắc phục xong vấn đề, công bố sẽ phóng lần hai vào ngày 21/6.Ban đầu, đội ngũ kỹ thuật nhận định cần phải tách tầng một và tầng hai của tên lửa để thay cảm biến, nhưng sau đó đã tìm ra cách chỉ cần thay phụ tùng cốt lõi, và hoàn tất công tác khắc phục chỉ trong một ngày. Trong quá trình kiểm tra bổ sung vào cuối tuần qua cũng không phát hiện thêm vấn đề nào khác.Bộ Khoa học công bố ngày phóng có thể biến động tùy theo tình hình khí tượng, tuy nhiên tại cuộc họp tối ngày 19/6, Ủy ban thử nghiệm bay đã xác định không có vấn đề nào khác.Hiện tại, tên lửa đẩy Nuri đã được di chuyển khỏi khu vực lắp ráp, dựng thẳng đứng và cố định trên bệ phóng. Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành thao tác "kết nối umbilical" với bệ phóng, để nạp điện, nhiên liệu và chất oxy hóa, kiểm tra có vấn đề bất thường nào ở bộ phận kết nối hay không. Nếu không có vấn đề gì đặc biệt, quá trình chuẩn bị phóng sẽ được hoàn tất trước 7 giờ tối ngày 20/6.Trong sáng ngày 21/6, Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri sẽ quyết định có nạp chất đẩy vào thân tên lửa Nuri hay không. Vào buổi chiều, Ủy ban sẽ họp lại, xem xét tổng hợp tình trạng thân tên lửa, tình hình thời tiết, khoảng cách với các vật thể vũ trụ, để quyết định thời gian phóng chính xác, nhiều khả năng sẽ là 4 giờ chiều cùng ngày.Theo Cục Khí tượng và thủy văn, trong ngày 20/6, khu vực Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla) trời nhiều mây nhưng vận tốc gió chỉ dừng ở mức 1-3m/s. Ngày 21/6 dự báo sẽ có mưa nhẹ, nhưng không đến mức ảnh hưởng tới vụ phóng.