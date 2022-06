Photo : YONHAP News

Theo "Ước tính dân số tương lai" của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi được dự báo sẽ giảm từ 37,38 triệu người năm 2020 xuống 24,19 triệu người vào năm 2050, tức giảm 35,3%.Trong đó, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động chính 25-49 tuổi trên tổng dân số sẽ giảm từ 36,8% năm 2020 xuống 23,1% năm 2050. Việc dân số trong độ tuổi lao động giảm nhanh sẽ tác động tới động lực sản xuất của Hàn Quốc, kéo theo đó là các khoản chi cho phúc lợi và chăm sóc người cao tuổi tăng theo cấp số nhân.Chính phủ công bố sẽ lập ra một hệ thống đối phó dân số công-tư kết hợp, có sự tham gia của các ban ngành hữu quan, cơ quan nghiên cứu, chuyên gia dân sự, đối phó tích cực với vấn đề dân số. Nhóm chuyên trách do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính đứng đầu sẽ lần lượt công bố đối sách liên quan từ đầu tháng sau.Chính phủ sẽ lập đối sách theo 4 lĩnh vực là tăng dân số hoạt động kinh tế, đối phó với xã hội co hẹp, đối phó với xã hội già hóa và đối phó với tỷ lệ sinh thấp.Để đối phó với sự sụt giảm dân số lao động, có ý kiến cho rằng phải kéo phụ nữ và người cao tuổi quay trở lại thị trường lao động, hoặc nhập khẩu nhân lực nước ngoài.Chính phủ cho biết đang xem xét một phương án có thể tạo ra hiệu quả cao nhất đó là việc kéo dài hoặc xóa bỏ tuổi nghỉ hưu, tái tuyển dụng người lao động cao tuổi. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ thảo luận về phương thức tiếp tục tuyển dụng người lao động cao tuổi, và việc sửa đổi hệ thống tiền lương.Tòa án tối cao Hàn Quốc tháng 5 vừa qua đã ra phán quyết rằng chế độ giảm dần lương theo giai đoạn (Salary Peak), tức cắt giảm lương của nhân viên chỉ vì tuổi tác mà không có lý do hợp lý khác, là phân biệt đối xử theo độ tuổi. Phán quyết này của Tòa án đang đổ thêm dầu vào lửa cho quá trình thảo luận xã hội về việc tuyển dụng người cao tuổi và thay đổi hệ thống tiền lương.Chính phủ đang xem xét khởi động Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động trực tiếp dưới quyền Tổng thống, để bắt tay ngay vào thảo luận.Mặt khác, Chính phủ cũng có kế hoạch hỗ trợ cho những phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc quay trở lại công việc, cấp mới visa cho nhân lực nước ngoài ở lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thu hút nhân lực người nước ngoài.Để đối phó với tỷ lệ sinh thấp, Chính phủ đề ra phương án là nâng hỗ trợ tiền mặt cho các cặp vợ chồng có con nhỏ, nếu con dưới 1 tuổi được hỗ trợ 1.000.000 won (773 USD)/tháng, trẻ dưới 2 tuổi được hỗ trợ 500.000 won (386 USD)/tháng, bắt đầu từ năm 2024. Ngoài việc hỗ trợ tiền mặt, Chính phủ cũng xúc tiến phương án kéo dài thời gian nghỉ chăm sóc con nhỏ từ một năm thành một năm rưỡi, và kéo dài thời gian nghỉ của chồng khi vợ sinh con.