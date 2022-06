Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng công bố mới nhất của Billboard (Mỹ) ngày 19/6 (giờ địa phương), album tuyển tập “Proof” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) phát hành ngày 10/6 vừa qua đã Quán quân bảng xếp hạng “Billboard 200”. Chỉ trong tuần đầu phát hành, album đã tiêu thụ được tổng cộng hơn 314.000 bản.Billboard xếp hạng lượng tiêu thụ album bằng cách cộng lượng bán album truyền thống, lượt tải về và phát trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Doanh số album “Proof” của BTS trong tuần đầu tiên chủ yếu đến từ album vật lý.Với thành tích lần này, BTS đã có tổng cộng 6 album đứng đầu “Billboard 200”, gồm album "Love Yourself: Tear", "Love Yourself: Answer", "Map of the Soul: Persona", "Map of the Soul: 7", "BE" và "Proof".Album tuyển tập “Proof” gồm ba đĩa CD, nhìn lại 9 năm hoạt động của nhóm kể từ khi ra mắt. Mới đây, BTS thông báo sẽ tạm dừng hoạt động nhóm để tập trung cho các hoạt động riêng của mỗi thành viên.Kết quả bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard “Hot 100” sẽ được công bố vào ngày 20/6 (giờ địa phương). Với lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, ca khúc chủ đề của album “Proof” mang tên “Yet To Come” nhiều khả năng sẽ đạt Quán quân “Hot 100”.