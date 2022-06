Bộ Thống nhất: “Bắc Triều Tiên thiếu hụt khoảng 800.000 tấn lương thực”

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Jung-hoon trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/6 cho biết ước tính Bắc Triều Tiên sẽ thiếu khoảng 800.000 tấn lương thực. Trong khi đó, tương tự Hàn Quốc, lượng mưa tại miền Bắc năm nay được dự báo sẽ ở mức thấp hơn đáng kể so với mọi năm.Ông Cho cho biết vấn nạn thiếu lương thực ở miền Bắc mang tính cơ cấu. Lượng nhập ngũ cốc và vật tư nông nghiệp từ bên ngoài giảm do các biện pháp phong tỏa biên giới kéo dài, cũng như nỗ lực vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hạn hán sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sản lượng lương thực tại nước này.Bắc Triều Tiên hiện đang trong giai đoạn thu hoạch ngũ cốc. Do đó, Bộ Thống nhất dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tiến hành quan sát và phân tích tình trạng thiếu hụt lương thực tại miền Bắc.Trước đó, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ước tính quy mô thiếu hụt lương thực ở Bắc Triều Tiên tính đến cuối tháng 5 là khoảng 860.000 tấn, tương đương lượng lương thực dùng trong hai đến ba tháng. CIA lo ngại dịch COVID-19 bùng phát khiến tình kinh tế khó khăn, an ninh lương thực của người dân nước này càng trở nên nghiêm trọng hơn.Mặt khác, người phát ngôn Cho cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi xu hướng tại cơ sở hạt nhân và địa phương chính của miền Bắc liên đến việc nước này chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7, duy trì tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Đây là vấn đề thuộc phạm trù quân sự do đó Bộ Thống nhất trừ chối cung cấp thêm thông tin.Về vấn đề điều kiện thời tiết như “mùa mưa lúa mạch” có ảnh hướng đến vụ thử hạt nhân hay không, quan chức này từ chối trả lời, cho rằng yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thử hạt nhân là nội dung liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Mùa mưa lúa mạch là hiện tượng thời tiết xấu, mưa nhiều trong thời điểm thu hoạch lúa mạch vào đầu mùa hè, trước khi bước vào mùa mưa chính thức.