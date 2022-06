Chỉ số KOSPI và KOSDAQ đóng cửa ở mức thấp kỷ lục hai phiên giao dịch liên tiếp

Photo : YONHAP News

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/6, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 49,9 điểm, tương đương 2,04% so với phiên sau dịch ngày 17/6, đóng cửa ở mức 2.391,03 điểm.Chỉ số KOSPI đã mở cửa lạc quan ở mức 2.449,89 điểm, tăng 8,93 điểm, song ngay lập tức quay đầu giảm mạnh. Giữa phiên giao dịch ngày 20/6, chỉ số KOSPI đã có lúc đã rơi xuống mức 2.372,35 điểm.Như vậy, chỉ số KOSPI đã hai ngày liên tiếp đóng cửa ở mức ở mức thấp kỷ lục, chính thức rơi khỏi mốc 2.400 điểm sau một năm 7 tháng kể từ ngày 4/11/2020 (2.357,35 điểm).Cùng ngày, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng giảm 28,77 điểm (3,6%), đóng cửa phiên giao dịch ở mức 769,92 điểm, mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.Trên thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa ở mức 1.292,4 won đổi một USD, tăng 5,1 won và là mức cao kỷ lục mới.Lúc 11 giờ 35 sáng cùng ngày, tỷ giá hối đoái won/USD đạt 1.295 won đổi một USD, cao hơn 7,7 won so với mức giá đóng cửa phiên giao dịch một ngày trước đó. Tỷ giá hối đoái won/USD đầu phiên giao dịch đạt 1.291 won, phá vỡ mức cao kỷ lục 1.293,2 won trong phiên giao dịch ngày 15/6.Ngày càng có nhiều lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế sẽ chững lại do ngân hàng trung ương của các nước lớn như Mỹ, Anh và Thụy Sĩ tăng lãi suất, người dân có xu hướng “trú ẩn” vào các kênh tài sản an toàn.