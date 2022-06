Hwang Sun-woo giành huy chương bạc tại Giải vô địch bơi lội thế giới

Photo : YONHAP News

Niềm hy vọng của làng bơi lội Hàn Quốc Hwang Sun-woo đã gặt hái huy chương tại Giải vô địch bơi lội thế giới sau 11 năm.Trong vòng chung kết nội dung bơi tự do 200m nam diễn ra tại Budapest (Hungary) vào ngày 21/6 (giờ Hàn Quốc), Hwang Sun-woo đã xuất phát ở làn bơi thứ ba với tốc độ nhanh nhất. Sau đó, anh duy trì tốc độ ổn định, đứng vị trí thứ 4 ở 100m đầu tiên. Anh đã cán mốc 150m ở vị trí thứ ba sau cuộc đua quyết liệt với đối thủ người Mỹ. Ở 50m cuối, Hwang đã bứt tốc quyết liệt, thể hiện thể lực sung mãn, vượt qua người đang dẫn thứ hai là vận động viên người Anh Tom Deam từng giành huy chương vàng Olympic Tokyo năm ngoái.Cuối cùng, Hwang Sun-woo đã hoàn thành 200m, lập kỷ lục Hàn Quốc mới với thành tích 1 phút 44 giây 47, đứng thứ hai chung cuộc, giành huy chương bạc. Về đích thứ nhất là vận động viên người Romania David Popovici với thành tích 1 phút 43 giây 21.Đây là chiếc huy chương thứ hai của bơi lội Hàn Quốc tại Giải vô địch bơi lội thế giới sau chiếc huy chương vàng của kình ngư Park Tae-hwan tại giải đấu này vào năm 2011 tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc) cho nội dung bơi tự do 400m nam.Chiếc huy chương bạc của Hwang Sun-woo cũng là thành tích cao nhất của Hàn Quốc ở nội dung 200m tự do nam. Thành tích cao nhất trước đó là huy chương đồng của Park Tae-hwan cũng tại giải đấu này năm 2007 ở Melbourne, Australia.Lần này, Hwang Sun-woo đã tự phá vỡ kỷ lục của bản thân, nhanh hơn 0,15 giây so với thành tích 1 phút 44 giây 62 mà anh lập ra tại Thế vận hội mùa hè Tokyo năm ngoái.Hwang chia sẻ anh rất vui mừng khi gặt hái tấm huy chương bạc nội dung bơi tự do 200m nam ngay trong lần đầu tham dự Giải vô địch bơi lội thế giới. Anh muốn thể hiện tiếp thành tích tốt, lọt tới vòng chung kết ở nội dung bơi tự do 100m nam của giải đấu.