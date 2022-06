Hàn Quốc rà soát bước cuối cùng trước khi phóng tên lửa tự phát triển Nuri

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri đã nhóm họp 10 giờ 30 phút sáng ngày 21/6, nhất trí triển khai quá trình chuẩn bị phóng như nạp chất đẩy vào thân tên lửa.Tại cuộc họp, Ủy ban này xác nhận công tác chuẩn bị phóng tên lửa đến nay vẫn diễn ra suôn sẻ, thời tiết tại khu vực Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla) đáp ứng đủ điều kiện phóng tên lửa.Sáng cùng ngày, Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã hoàn tất công tác kiểm tra hệ thống cung cấp chất đẩy, nạp bình áp suất.Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri sẽ nhóm họp một lần nữa vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều để xem xét tổng hợp tình trạng thân tên lửa, tình hình thời tiết, khoảng cách với các vật thể vũ trụ, để quyết định thời gian phóng chính xác, nhiều khả năng sẽ là 4 giờ chiều cùng ngày. Hai tiếng trước khi phóng tên lửa, các khu vực trên đất liền, trên biển và trên không gần bãi phóng sẽ bị kiểm soát để đảm bảo an toàn.Lịch phóng tên lửa Nuri trong tuần trước đã bị hoãn do gió thổi mạnh, không đảm bảo an toàn cho đội ngũ kỹ thuật và phát hiện lỗi ở cảm biến thùng chứa chất oxy hóa của tên lửa.