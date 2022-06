Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 21/6 công bố "Báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu ổn định giá cả", trong đó nhận định giá tiêu dùng năm 2022 có thể tăng cao hơn dự báo điều chỉnh công bố tháng trước là 4,5%, xét tới sự thay đổi các điều kiện gần đây, như giá dầu quốc tế leo thang.BOK nhận định trong nửa đầu năm nay, xu hướng tăng giá tiêu dùng đang diễn biến rất giống với nửa đầu năm 2008, thời điểm giá tiêu dùng tăng bình quân 4,7%/năm. Tuy nhiên, vào nửa cuối năm 2008, giá tiêu dùng tăng chậm lại do xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, BOK nhận định giá tiêu dùng sẽ có thể tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay, nên không loại trừ khả năng giá tiêu dùng cả năm sẽ tăng vượt mức 4,7% của năm 2008.Điều này có nghĩa là BOK cho rằng giá tiêu dùng năm 2022 có thể sẽ tăng cao hơn mức 4,7% mà Bộ Kế hoạch và tài chính đưa ra trong Phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm công bố vào tuần trước.Ngân hàng trung ương cho rằng trong thời gian tới, xu hướng tăng giá tiêu dùng sẽ ở mức cao trên 5%. Đặc biệt, trong tháng này, giá tiêu dùng có thể tăng cao hơn mức tăng 5,4% tháng trước. Lý do là bởi giá nguyên vật liệu quốc tế vẫn đang tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn nghiêm trọng, tiêu dùng tiếp tục hồi phục nhờ giãn cách xã hội được dỡ bỏ.Trong báo cáo trên, BOK chỉ ra các yếu tố tiềm ẩn có thể kéo giá tiêu dùng đi xuống, như xu hướng hồi phục nền kinh chậm lại, cải thiện điều kiện nhập khẩu nguyên vật liệu. Tuy nhiên, xét về tổng thể, các yếu tố rủi ro đẩy cao giá tiêu dùng vẫn chiếm ưu thế hơn.Mặt khác, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết trong vòng 5 tháng đầu năm nay, giá tiêu dùng đã tăng 4,3%. Riêng giá tiêu dùng tháng 5 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 5% kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.