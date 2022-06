Bộ Hành chính và an toàn công bố dự thảo khuyến nghị cải thiện chế độ cảnh sát

Photo : YONHAP News

Ủy ban tư vấn cải thiện chế độ cảnh sát, cơ quan tư vấn của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc, chiều ngày 21/6 đã công bố dự thảo khuyến nghị gồm hai nội dung chính là “tăng cường quản lý và vận hành dân chủ” và “nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ”.Đầu tiên, Ủy ban tư vấn cải thiện chế độ cảnh sát khuyến nghị thành lập cơ quan hỗ trợ liên quan đến cảnh sát trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn. Bộ trưởng Hành chính và an toàn đang được trao nhiều quyền hạn liên quan đến cảnh sát như đề xuất luật, chỉ huy người đứng đầu cơ quan trực thuộc, chỉ định nhân sự được bổ nhiệm, thảo luận sửa đổi quy chế điều tra, tuy nhiên chưa có cơ quan nào trong Bộ hỗ trợ những công việc này.Ngoài ra, theo Luật tổ chức Chính phủ, người đứng đầu cơ quan hành chính có thể trực tiếp chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan trực thuộc trong việc thành lập chính sách quan trọng của cơ quan đó, nhưng Bộ Hành chính và an toàn lại không có quy định tương tự. Do vậy, Ủy ban đề nghị đưa ra quy định về quyền chỉ huy đối với người đứng đầu các cơ quan trực thuộc.Bên cạnh đó, Ủy ban đề xuất thành lập Ủy ban tư vấn bổ nhiệm nhân sự hoặc Ủy ban tiến cử ứng cử viên phục vụ công tác bổ nhiệm nhân sự cảnh sát cấp cao, vị trí Giám đốc Cơ quan Cảnh sát, Giám đốc Cơ quan Điều tra quốc gia để việc bổ nhiệm cán bộ cảnh sát cấp cao được minh bạch và khách quan.Nhằm tránh tình trạng lạm quyền và tham nhũng, Ủy ban đề nghị tăng cường công tác tự giám sát của cảnh sát, sử dụng đội ngũ thanh tra từ bên ngoài, trao quyền yêu cầu kỷ luật cho Bộ trưởng Hành chính và an toàn đối với các cán bộ cảnh sát cấp cao bao gồm cả Giám đốc Cơ quan Cảnh sát.Tiếp đó, về nội dung “nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ”, Ủy ban đề nghị mở rộng cơ sở hạ tầng làm việc của cảnh sát như bổ sung nhân lực phù hợp, củng cố chuyên môn điều tra, đảm bảo năng lực của điều tra viên, cải thiện hệ thống cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan về hưu, mở rộng việc thăng cấp lên các chức vụ cao cấp cho người xuất thân ngoài ngành, tăng cường huấn luyện và đào tạo.Ngoài ra, để đẩy mạnh tính công bằng của cuộc điều tra, ủy ban khuyến nghị quan chức thẩm định điều tra hiện nay nên đổi sang cơ quan cấp cao hơn của cơ quan Chính phủ mà điều tra viên trực thuộc, đưa ra phương án tăng cường vai trò của Ủy ban thẩm định điều tra.Bộ Hành chính và an toàn hy vọng sau khi thảo luận với các Bộ, ngành hữu quan bao gồm Cơ quan Cảnh sát, dự thảo khuyến nghị sẽ sớm được ban hành thành luật; đạt mục tiêu chế độ cảnh sát trên tinh thần quản lý và vận hành dân chủ, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; góp phần xây dựng chế độ cảnh sát vì nhân dân.