Đăng ký bằng cấp bằng sáng chế của Hàn Quốc tăng 5% năm 2021

Photo : YONHAP News

Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) ngày 21/6 cho biết theo “chỉ số thống kê trọng tâm năm 2021” do IP5 (cơ chế thảo luận về lĩnh vực bằng sáng chế thế giới gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và Hàn Quốc) công bố, trong năm ngoái IP5 tiếp nhận tổng cộng 2,89 triệu đơn đăng ký cấp bằng sáng chế, tăng 3,7% so với năm 2020.Trong đó, có 237.998 đơn đăng ký tiếp nhận từ Hàn Quốc, tăng 5%, mức tăng đứng thứ hai sau Trung Quốc (5,9%). Số lượng đăng ký bằng sáng chế tại Mỹ giảm 1%, Nhật Bản tăng nhẹ 0,3% và châu Âu tăng 4,6%.Trong số người nước ngoài đăng ký cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc, người Trung Quốc tăng 47,5%, người Mỹ tăng 18,4%. Số lượng đăng ký cấp bằng sáng chế của công dân Nhật Bản tăng 1,1% tại Hàn Quốc, còn lại đều giảm ở các nước khác trong IP5.Các lĩnh vực đăng ký xin cấp bằng sáng chế của người Trung Quốc và Mỹ tại Hàn Quốc chủ yếu là trò chơi video, âm thanh, hình ảnh, đo lường (quy trình sản xuất chíp bán dẫn, xe tự hành).Điều này cho thấy Hàn Quốc đang trở thành thước đo chính để phân định thành bại trong việc thâm nhập một thị trường nào đó từ việc sở hữu trí tuệ, khi mà thị phần của Hàn Quốc đang ngày càng được mở rộng trên thị trường công nghệ cao toàn cầu.Số lượng đăng ký bằng sáng chế của người Hàn Quốc tại IP5 là 256.472 bằng sáng chế, tăng 2,5% so với một năm trước. Trong đó, tỷ lệ đăng ký tại Trung Quốc tăng 5,8%, châu Âu tăng 3,2%, giảm 2% ở Mỹ.Một quan chức Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc cho biết nếu số lượng đăng ký cấp bằng sáng chế của các doanh nghiệp nước ngoài lĩnh vực công nghệ đầy hứa hẹn như đo lường, âm thanh và hình ảnh tại Hàn Quốc tiếp tục tăng thì có thể xảy ra tranh chấp về bằng sáng chế trong tương lai. Do đó cần có đối sách ứng phó triệt để.