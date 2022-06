Hàn Quốc đặt mục tiêu phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên vào tháng 8

Photo : YONHAP News

Sau khi phóng thành công tên lửa đẩy Nuri vào ngày 21/6, Hàn Quốc càng tăng tốc thách thức vũ trụ với mục tiêu tiếp theo là phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên "Danuri", tên gọi mang ý nghĩa chiếc tàu sẽ thưởng thức hết tất cả mọi điều trên Mặt trăng rồi quay trở lại Trái đất.Cho tới hiện tại, đội ngũ kỹ thuật đã hoàn tất công đoạn lắp ráp và kiểm tra cuối cùng, dự kiến tàu sẽ được đưa lên container vào cuối tháng này. Trong tháng sau, tàu thăm dò Mặt trăng sẽ được đưa tới Mỹ, rồi phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy của SpaceX (Mỹ) vào đầu tháng 8.Tàu Danuri sẽ thực hiện tổng cộng 6 nhiệm vụ, trong đó có 5 nhiệm vụ được thực hiện bằng trang thiết bị do Hàn Quốc tự sản xuất.Tàu sẽ truyền video theo thời gian thực từ Mặt trăng về Trái đất thông qua mạng internet vũ trụ, ghi hình lại bằng camera độ phân giải cao địa điểm đáp xuống của tàu đổ bộ Mặt trăng mà Hàn Quốc dự kiến phóng vào năm 2031.Hàn Quốc đang đặt mục tiêu phóng tàu đổ bộ Mặt trăng này bằng tên lửa đẩy thế hệ mới tự phát triển.Giám đốc dự án phát triển tên lửa đẩy thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc Koh Jung-hwan cho biết tên lửa đẩy Nuri chỉ có thể mang theo vệ tinh 1,5 tấn, tính năng chưa đủ để sử dụng trong thăm dò Mặt trăng. Viện nghiên cứu đang lập kế hoạch để phát triển tên lửa đẩy lớn hơn nữa.Tàu đổ bộ Mặt trăng sẽ lớn hơn tàu thăm dò Danuri quay quanh quỹ đạo Mặt trăng. Để tàu có thể đổ bộ lên bề mặt Mặt trăng sẽ cần phải kiểm soát chính xác động cơ và thao tác tàu một cách chính xác hơn nữa. Do vậy, tàu đổ bộ là một thách thức lớn hơn về mặt công nghệ so tên lửa đẩy Nuri và tàu thăm dò Danuri.Giám đốc Dự án thăm dò Mặt trăng thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc Kim Dae-kwan giải thích điều cơ bản nhất để thăm dò vũ trụ đó là công nghệ thoát khỏi trường hấp dẫn của Trái đất, và điều này chỉ có thể thực hiện bằng tên lửa đẩy. Việc Hàn Quốc sử hữu được công nghệ này đồng nghĩa với việc sở hữu được công nghệ nền tảng để có thăm dò vũ trụ sâu thẳm.Nếu Hàn Quốc phóng thành công tàu đổ bộ Mặt trăng thì đây sẽ là bàn đạp để tiến xa hơn nữa vào vũ trụ rộng lớn, như tới sao Hỏa.