Thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch sốt xuất huyết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày 21/6 cho biết tính từ đầu năm cho đến ngày 19/6, thành phố ghi nhận 16.057 ca sốt xuất huyết, trong đó có 9 ca tử vong. Số ca sốt xuất huyết tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.Ca nhiễm sốt xuất huyết nguy kịch là 274 ca, lớn hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (31 ca).Từ ngày 10-16/6, số khu vực xuất hiện nhiều ca sốt xuất huyết là 136 khu vực, tăng 13 khu vực so với một tuần trước.Quan chức CDC Thành phố Hồ Chí Minh giải thích do khu vực phía Nam đang bước vào mùa mưa nên dịch sốt xuất huyết ngày càng nghiêm trọng.Cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan y tế Thành phố Hồ Chí Minh từng cảnh báo lo ngại dịch sốt xuất huyết lan rộng.Bệnh nhân bị sốt xuất huyết là do muỗi mang virus Dengue đốt. Người bị nhiễm virus này sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, nhức đầu, ớn lạnh và đau cơ sau thời gian ủ bệnh từ 3 đến 14 ngày.Trong một tin liên quan, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 14/6 khuyến cáo người dân hết sức cẩn thận với bệnh sốt xuất huyết khi đi du lịch đến các nước Đông Nam Á.