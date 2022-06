Hàn Quốc ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ là công dân Hàn Quốc nhập cảnh từ Đức ngày 21/6 đã cho kết quả dương tính thông qua xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) và giải trình tự DNA. Như vậy, đây là ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận trong nước.Người này nhập cảnh vào Hàn Quốc vào lúc 4 giờ chiều ngày 21/6 vừa qua. Sau khi tới sân bay, bệnh nhân khai báo triệu chứng nghi ngờ lên Cơ quan quản lý dịch bệnh, được cơ quan chức năng phân loại là ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ. Sau đó, người này được chuyển tới Trung tâm y tế Incheon để xét nghiệm và điều trị.Trước khi nhập cảnh, vào ngày 18/6, người này có triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ 37 độ C, đau họng, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, xuất hiện tổn thương trên da.Cơ quan quản lý dịch bệnh cùng ngày đã quyết định nâng mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm với bệnh đậu mùa khỉ từ mức "quan tâm" lên "chú ý".Theo đó, Chính phủ sẽ đối phó với bệnh đậu mùa khỉ quyết liệt hơn, nâng cấp Nhóm đối sách hiện tại do Vụ trưởng đứng đầu lên thành Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương do Giám đốc KDCA đứng đầu.Các địa phương trên cả nước, và tất cả các quận, huyện thuộc tỉnh thành phát sinh ca mắc sẽ phải lập ra nhóm đối sách phòng dịch.Ca mắc đậu mùa khỉ và những người tiếp xúc gần sẽ bị cách ly tối đa trong vòng 21 ngày cho tới khi nào tổn thương trên da biến mất, và bệnh nhân hồi phục, được xác định là không còn khả năng lây nhiễm cho người khác.Ca nghi nhiễm còn lại là một người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 21/6 đã cho kết quả âm tính.