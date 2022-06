Chỉ số giá sản xuất tháng Hàn Quốc tăng 5 tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/6 cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 đạt 126,62 điểm, tăng 0,5% so với tháng 4, mức tăng có giảm nhẹ so với mức 1,1% của tháng trước, song vẫn duy trì đà tăng 5 tháng liên tiếp.Chỉ số giá sản xuất thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường.Cụ thể, chỉ số giá sản xuất các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng 1,5% trong tháng trước, trong đó chỉ số giá sản xuất nông sản và hải sản giảm lần lượt là 1,7% và 0,3%, còn các sản phẩm chăn nuôi tăng 6,9%. Sản phẩm công nghiệp tăng 0,8% do giá dầu quốc tế leo thang kéo giá than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng theo.Chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 0,4% tập trung chủ yếu ở lĩnh vực vận tải, thực phẩm, khách sạn. BOK giải thích giá dịch vụ vận tải tăng do giá vé máy bay quốc tế đắt đỏ hơn bởi số ngày cao điểm và phụ phí xăng dầu tăng. Chi phí nguyên liệu nấu ăn và phí nhân công tăng kéo giá cả dịch vụ leo thang.Ngành kinh doanh điện, gas đô thị, nước sinh hoạt và rác thải giảm 1,1% so với một tháng trước. Kết quả trên phản ánh chi phí gas đô thị dùng trong công nghiệp khi giá nhiên liệu chính như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) giảm.Chỉ số giá cung ứng trong nước, đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa gồm cả sản phẩm nhập khẩu, tăng 0,9% so với tháng 4, do giá nguyên vật liệu thô, hàng hóa trung gian và thành phẩm trong nước đều có xu hướng tăng.Chỉ số giá sản xuất tổng hợp bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài tăng 1,3%.