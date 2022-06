Ngoại trưởng Hàn Quốc đề xuất mở rộng hợp tác với 5 nước Trung Á

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin ngày 22/6 đã có buổi tiếp phái đoàn Đại sứ tại Seoul của 5 nước Trung Á, như Kazakhstan, Uzbekistan, chia sẻ về chính sách đối ngoại của Chính phủ mới, đề xuất mở rộng quan hệ hợp tác nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Bộ trưởng Park nhấn mạnh Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang đặt mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia "trụ cột" toàn cầu, đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng thế giới. Sự hợp tác với các nước Trung Á là hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện chiến lược đối ngoại này.Ông Park đề xuất Hàn Quốc và các nước Trung Á xây dựng mạng lưới hợp tác vì sự phồn thịnh chung. Ngoại trưởng bày tỏ vui mừng về việc quan hệ song phương đã phát triển ở nhiều khía cạnh đa dạng từ kinh tế, xã hội tới văn hóa trong vòng 30 năm qua, đề xuất hai bên tiếp tục đồng hành trong vòng 30 năm tới. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Park Jin cũng đề nghị sự ủng hộ của các nước Trung Á trong việc chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) tại thành phố Busan năm 2030.Về phần mình, Đại sứ các nước Trung Á chúc mừng Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Nuri tự phát triển vào ngày 21/6, đồng thời bày tỏ cảm ơn về việc Chính phủ mới của Hàn Quốc coi trọng hợp tác với Trung Á.Đại sứ Kazakhstan Bakyt Dyussenbayev nhấn mạnh Trung Á luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, hy vọng Chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục quan tâm đặc biệt hơn nữa tới khu vực này trong thời gian tới. Dù 30 năm thiết lập quan hệ là khoảng thời gian ngắn, nhưng Hàn Quốc và các nước Trung Á đã đạt được nhiều tiến triển lớn trong hợp tác chính trị, kinh tế. Ông hy vọng quan hệ hợp tác đôi bên sẽ ngày càng được mở rộng hơn ở các lĩnh vực chiến lược trong thời gian tới.Đại sứ Kazakhstan nhấn mạnh Trung Á nằm giữa hai lục địa Á-Âu, nên đóng vai trò chiến lược hết sức quan trọng cả về mặt địa chính trị, kinh tế. Trong tương lai, vai trò của khu vực này sẽ càng được mở rộng hơn trên nhiều khía cạnh khác nhau như môi trường địa chính trị, an ninh khu vực, an ninh lương thực, chuỗi cung ứng hàng hóa và vật tư chiến lược.