Seoul nâng 21,5% quy mô viện trợ không hoàn lại năm 2023

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/6 đã mở Hội nghị chiến lược về hợp tác phát triển không hoàn lại lần thứ tư bằng văn bản, thông qua quy mô dự án viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc trong năm 2023 là 2.586,6 tỷ won (khoảng 2 tỷ USD), tăng 21,5% so với năm nay.Hội nghị chiến lược về hợp tác phát triển không hoàn lại là cơ chế thảo luận cấp cao nhất nhằm thẩm định và cân đối toàn diện về vấn đề viện trợ không hoàn lại.Hội nghị có sự tham dự của 14 Bộ, ngành liên quan đến viện trợ không hoàn lại gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Giáo dục cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc.Viện trợ phát triển chính thức gồm viện trợ không hoàn lại, tức nước nhận viện trợ không có nghĩa vụ hoàn trả, và viện trợ hoàn lại. Viện trợ không hoàn lại thuộc quyền quản lý của Bộ Ngoại giao.Các quan chức tham dự cuộc họp nhất trí xúc tiến kế hoạch thực hiện hợp tác phát triển quốc tế lĩnh vực không hoàn lại tập trung vào việc mở rộng hỗ trợ nhân đạo, tăng cường đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu, trước nhận định các nước đang phát triển càng gặp khó khăn hơn do dịch COVID-19 kéo dài.Về dự án hợp tác song phương, 45 cơ quan sẽ chi 2.372,1 tỷ won (1,82 tỷ USD) để thúc đẩy hơn 1.600 dự án hợp tác phát triển không hoàn lại. Hợp tác đa phương với các tổ chức như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) gồm 45 dự án với quy mô là 214,6 tỷ won (165 triệu USD).Chính phủ cũng lần đầu tiên thông qua chiến lược xúc tiến viện trợ phát triển chính thức không hoàn lại lĩnh vực giáo dục trong hội nghị lần này. Viện trợ không hoàn lại lĩnh vực giáo dục nhằm mục tiêu khắc phục tình trạng thiếu hụt học tập do dịch COVID-19, và thu hẹp cách biệt về học tập và giảng dạy dựa trên công nghệ kỹ thuật số.