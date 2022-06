Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc hồi phục ngưỡng 2 triệu người sau 15 tháng

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 23/6, tính đến tháng 5, có 2.012.862 người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc, tăng 1,3% so với tháng trước, quay trở lại mức 2 triệu người sau một năm ba tháng kể từ tháng 2/2021.Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc lần đầu cán mốc 2 triệu người vào tháng 6/2016, sau đó liên tục gia tăng đều đặn do lượng khách du lịch và lao động nước ngoài tăng. Tới tháng 12/2019, số người nước ngoài cư trú trong nước đạt mức cao kỷ lục 2,52 triệu người, nhưng sau đó bắt đầu giảm từ tháng 1/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tới tháng 3 năm ngoái, số người nước ngoài giảm xuống 1,99 triệu người, lần đầu dưới 2 triệu người sau 5 năm ba tháng.Trong số người nước ngoài cư trú trong nước, có 424.000 người cư trú ngắn hạn dưới 90 ngày, nhập cảnh vào Hàn Quốc theo diện miễn thị thực với mục đích du lịch, thăm viếng, tăng 1,8% so với tháng trước.Số người nước ngoài nhập cảnh theo diện visa lao động mùa vụ (E-8) là 3.472 người, tăng tới 119,2% so với tháng trước, và tăng gấp 20 lần nếu so với năm ngoái. Người nước ngoài visa du lịch, quá cảnh (B-2) đạt 62.000 người, tăng 15%. Visa lao động phổ thông (E-9) tăng từ 221.000 người lên 223.000 người, visa dành cho kiều bào (F-4) tăng nhẹ từ 483.000 người lên 485.000 người.Một quan chức phụ trách chính sách nhập cư phân tích sự di chuyển giữa các quốc gia đang diễn ra sôi nổi trở lại, nên người nước ngoài nhập cảnh với các mục đích cư trú đa dạng như người lao động, du học sinh, khách du lịch, kiều bào, đều đang tăng. Với đà này, lượng người nước ngoài cư trú trong nước sẽ hồi phục về ngưỡng 2,5 triệu người trong năm sau, tương tự trước khi bùng phát dịch COVID-19.