Mỹ và Trung Quốc xung đột trước việc Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 29-30/6 tới tại Madrid, Tây Ban Nha. Các nhà lãnh đạo của 4 nước khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, không phải là thành viên NATO gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand, cũng sẽ tham dự hội nghị.Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23/6 khẳng định khu vực châu Á-Thái Bình Dương không thuộc phạm vi địa lý của Bắc Đại Tây Dương. Các quốc gia và người dân khu vực châu Á-Thái Bình Dương kiên quyết phản đối bất kỳ phát ngôn hay hành động lôi kéo tham gia vào liên minh quân sự nào nhằm kích động chia rẽ và chống đối.Đáp lại, Điều phối viên về truyền thông chiến lược Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby trong buổi họp báo cùng ngày cho rằng Bắc Kinh không có quyền phủ quyết Hàn Quốc tham dự bất kỳ cuộc họp nào.Ông John Kirby nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này không có các chương trình nghị sự liên quan tới NATO phiên bản châu Á. Quan chức Mỹ khẳng định NATO là đồng minh về an ninh giữa các quốc gia ven biển Đại Tây Dương. Washington rất kỳ vọng về dự tham gia hội nghị lần này của Seoul.