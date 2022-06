Đại diện giới chủ và người lao động đề xuất mức lương tối thiểu năm 2023

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc, tổ chức đối thoại xã hội có chức năng thẩm định và quyết định mức lương tối thiểu, chiều ngày 23/6 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ 6, tiến hành thảo luận để quyết định về mức lương tối thiểu áp dụng trong năm 2023.Tại cuộc họp, các ủy viên đại diện giới chủ đã đề xuất mức lương tối thiểu trong năm sau là 9.160 won (7,04 USD)/giờ, tương tự như năm nay; trong khi các ủy viên đại diện người lao động đề xuất mức lương tăng 18% lên thành 10.890 won (8,37 USD)/giờ.Các ủy viên đại diện giới chủ giải thích lý do yêu cầu đóng băng mức lương cơ bản là bởi các chủ hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn.Trong khi đó, các ủy viên đại diện người lao động lập luận rằng tiêu chuẩn để quyết định mức lương tối thiểu nên được thay thế từ chi phí sinh hoạt của người lao động độc thân sang chi phí sinh hoạt của hộ gia đình, do đó cần phải nâng mức lương tối thiểu. Hơn nữa, giá cả ngày càng đắt đỏ nên người lao động cần được tăng lương. Tuy nhiên, giới chủ lại phản bác, cho cho rằng giá cả leo thang cũng khiến gánh nặng sản xuất của doanh nghiệp ngày càng lớn.Chênh lệch giữa đại diện giới chủ và người lao động về đề xuất mức lương cơ bản năm sau khoảng 1.700 won (1,31 USD). Do đó, bài toán trước mắt là thu hẹp cách biệt này.Ngày 16/6 vừa qua, Ủy ban lương tối thiểu đã quyết định không áp dụng lương tối thiểu theo ngành trong năm sau. Tuy nhiên, các ủy viên công ích đại diện cho lợi ích chung của giới chủ và người lao động đã khuyến nghị Chính phủ nên cân nhắc đến lập trường của các ủy viên đại diện giới chủ, nghiên cứu tài liệu cơ bản xem liệu có thể áp dụng mức lương cơ bản theo ngành hay không cho tới năm sau.Công tác thẩm định mức lương tối thiểu được tiến hành theo phương thức thu hẹp mức chênh lệch về khoản tiền lương tối thiểu mà đại diện giới chủ và người lao động đề xuất.Ủy ban lương tối thiểu gồm 9 ủy viên đại diện người lao động, 9 ủy viên đại diện giới chủ và 9 ủy viên công ích.