Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên vào ngày 25/6

Photo : YONHAP News

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) ngày 24/6 công bố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950) vào lúc 10 giờ sáng ngày 25/6 tại Nhà thi đấu thể thao Jangchung, Seoul.Lễ kỷ niệm năm nay có chủ đề "Tự do được bảo vệ, hòa bình phải gìn giữ", dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.500 người là quan chức Chính phủ, quân đội, người dân, học sinh. Sự kiện sẽ được diễn ra trong vòng khoảng 50 phút, với các trình tự như tiết mục biểu diễn kỷ niệm, diễu hành quốc kỳ của 22 nước cử binh lính tham gia lực lượng quân Liên hợp quốc, trao bằng khen của Chính phủ, bài phát biểu kỷ niệm, đồng thanh "Bài ca ngày 25 tháng 6".Giám đốc MPVA Park Min-shik phát biểu quân đội Hàn Quốc và lực lượng quân Liên hợp quốc đã gìn giữ nền tự do dân chủ. Tất cả họ đều là những quân nhân danh dự, những vị anh hùng đã thiết lập nền móng để Hàn Quốc có thể đạt được sự thịnh vượng như ngày hôm nay. Chính phủ Hàn Quốc sẽ luôn khắc ghi và báo đáp sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng.Mặt khác, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 24/6 đưa tin nước này đã tổ chức lễ mít-tinh lên án đế quốc Mỹ tại Trung tâm bồi dưỡng giai cấp trung ương ở thủ đô Bình Nhưỡng, với sự tham gia của các cán bộ và thành viên Tổng liên đoàn lao động, các tầng lớp lao động.Báo Lao động nhấn mạnh bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ tuyệt đối không thay đổi, phải tiếp tục củng cố năng lực răn đe chiến tranh cho tới khi xóa bỏ được hoàn toàn căn nguyên gây ra chiến tranh.Bên cạnh đó, báo Lao động cũng đưa tin nước này đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật về chủ đề bồi dưỡng giai cấp tại Trung tâm văn hóa quốc tế Bình Nhưỡng một ngày trước, và triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 30/7.Lần cuối cùng miền Bắc tổ chức sự kiện liên quan đến ngày 25/6 là vào năm 2017. Từ năm 2018, nước này đã không còn tổ chức sự kiện liên quan sau khi quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều khởi sắc.Tuy nhiên, sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt và đẩy cao sức ép với miền Bắc, chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố đường lối đối đầu trực diện, lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, còn xúc tiến bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật, lần này là nối lại tổ chức sự kiện chống Mỹ nhân kỷ niệm ngày 25/6.Cho tới năm 2017, mỗi năm nước này đều tổ chức mít-tinh quy mô lớn tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để lên án đế quốc Mỹ. Chưa rõ liệu năm nay miền Bắc có tổ chức mít-tinh tương tự không do tại Bắc Triều Tiên đang bùng phát dịch COVID-19.