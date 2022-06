Hàn Quốc thu hẹp hỗ trợ tài chính cho người mắc COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 24/6, Hàn Quốc ghi nhận 7.227 ca mắc COVID-19 mới, tăng 32 ca so với một tuần trước. Trong số đó, có 111 ca ngoại nhập, cao nhất kể từ sau ngày 28/2. Có 52 ca nguy kịch đang phải nhập viện, số ca tử vong tăng thêm 10 ca.Nhìn chung, số ca mắc mới vẫn có chiều hướng giảm, nhưng cơ quan phòng dịch nhận định tốc độ giảm đang chậm lại.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người mắc COVID-19, như tiền hỗ trợ sinh hoạt, hỗ trợ chi phí điều trị, nghỉ phép hưởng lương. Từ ngày 11/7 tới, chỉ có ca mắc COVID-19 là người thu nhập dưới 100% so với thu nhập trung vị tiêu chuẩn mới được hưởng tiền hỗ trợ sinh hoạt.Ngoài ra, chỉ ca mắc COVID-19 là người lao động ở những doanh nghiệp dưới 30 lao động mới được nhận trợ cấp nghỉ việc hưởng lương, thay vì toàn bộ người lao động các doanh nghiệp vừa và nhỏ như trước.Người mắc COVID-19 sẽ phải tự chi trả các chi phí điều trị tại nhà, vốn không tốn kém lắm, ngoại trừ tiền nhập viện điều trị và tiền thuốc điều trị giá cao như thuốc Paxlovid.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết điều chỉnh này nhằm mục đích tập trung ngân sách phòng dịch vào các hạng mục cần thiết, chuẩn bị đối phó với nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh trong nửa cuối năm.Mặt khác, KDCA cho biết 8 người tiếp xúc gần với ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ghi nhận trong nước, như hành khách đi cùng chuyến bay, đều không đồng ý tiêm phòng vắc-xin.Cơ quan quản lý dịch bệnh không xem xét phương án tiêm phòng vắc-xin đậu mùa khỉ cho người dân thường, do xét thấy tỷ lệ lây nhiễm virus đậu mùa khỉ là không lớn.