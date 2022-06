Tỷ lệ cử tri đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol điều hành tốt quốc gia giảm 4 tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 27/6 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến đối với 2.515 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 20-24/6.Tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 46,6%, tỷ lệ có ý kiến ngược lại là 47,7%; chênh lệch giữa hai ý kiến là 1,1%, nằm trong phạm vi sai số.Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Yoon nhậm chức, tỷ lệ cử tri đánh giá tiêu cực nhiều hơn ý kiến tích cực trong cuộc thăm dò dư luận của Realmeter.Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Yoon sau khi đạt 52,1% trong tuần thứ ba của tháng 5 đã tiếp tục tăng thêm 2% lên 54,1% trong tuần tiếp theo, nhưng sau đó có xu hướng giảm dần trong 4 tuần kế tiếp của tháng 6, từ 52,1% xuống còn 46,6%. Ngược lại, tỷ lệ cử tri cho rằng Tổng thống đang điều hành quốc gia không tốt có xu hướng tăng trong tháng 6, từ 40,3% lên 47,7%.Xét theo địa phương, so với một tuần trước thì tỷ lệ cử tri ủng hộ giảm ở các địa phương như thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, thành phố Busan, thành phố Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Gwangju, tỉnh Nam Jeolla; nhưng tăng ở thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, thủ đô Seoul.Theo nhóm tuổi, tỷ lệ ủng hộ ở cử tri trên 70 tuổi giảm 6,3% so với một tuần trước, nhóm 20 tuổi giảm 4,3%, nhóm 40 tuổi giảm 2%, ngược lại nhóm 60 tuổi tăng 2,6%.Realmeter phân tích kể từ khi chính quyền Tổng thống Yoon ra mắt, mức tăng của tỷ lệ đánh giá tiêu cực mạnh hơn so với mức giảm của tỷ lệ đánh giá tích cực. Nguyên nhân được cho là do các phát ngôn của Tổng thống liên quan tới tranh cãi về vấn đề nhân sự cảnh sát cấp cao, hay vấn đề xúc tiến sửa đổi chế độ làm việc 52 giờ/tuần, đã gây hỗn loạn trong chính sách của Chính phủ đương nhiệm.Do đó, kết quả chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Yoon để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp tới đang được chú ý liệu có giúp đảo ngược tình hình hay không.Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 44,8%, giảm 2% so với một tuần trước; đảng đối lập Dân chủ đồng hành 39,5%, tăng 0,1%; đảng Công lý 4,2%, tăng 0,8%. Tỷ lệ ủng hộ các chính đảng khác là 1,9%, tỷ lệ cử tri không ủng hộ đảng nào là 9,6%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).