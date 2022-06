Tổng thống Hàn Quốc lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 27/6 lên đường thăm Madrid, Tây Ban Nha dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Bên lề sự kiện này, lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật sẽ hội đàm ba bên lần đầu tại Madrid vào ngày 29/6 sau 4 năm 9 tháng. Hội nghị trước đó được tổ chức bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2017.Ba bên dự kiến sẽ trao đổi về vấn đề an ninh bán đảo Hàn Quốc, như đối phó chung với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, một nghị sự khác dự kiến được thảo luận đó là hợp tác kinh tế, an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Có khả năng Mỹ sẽ đề cập tới việc cải thiện quan hệ Hàn-Nhật như bình thường hóa Hiệp định trao đổi thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).Điều phối viên về truyền thông chiến lược Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 24/6 vừa qua phát biểu Mỹ kỳ vọng về việc tăng cường hợp tác Hàn-Nhật. Tổng thống Joe Biden chờ đợi về cuộc gặp với lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề hội nghị NATO.Tuy nhiên, hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật trên thực tế đã bị phá sản. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai bên cũng sẽ không tổ chức hội đàm ngắn. Lý do là bởi nếu tổ chức hội đàm thượng đỉnh thì phải đạt được kết quả cụ thể, nhưng Nhật Bản không có nhiều điều để trao đổi về quan hệ song phương trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện.Tổng thống Yoon dự kiến sẽ đề nghị sự quan tâm và ủng hộ về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO; đồng thời tổ chức 9 cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo thượng đỉnh các nước lớn trong Liên minh châu Âu (EU), trao đổi về hợp tác kinh tế, như năng lượng nguyên tử và chíp bán dẫn.Trong một phát biểu ngày 24/6, Tổng thống Yoon cho biết sẽ trao đổi về các vấn đề đa dạng tại Hội nghị NATO, trong đó có cả vấn đề xuất khẩu nếu xét thấy cần thiết.Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ tháp tùng Tổng thống trong chuyến công du, tham gia vào các lịch trình chính thức, dự kiến dự buổi tiệc với giới Hàn kiều.