Bệnh nhân người nước ngoài điều trị y tế tại Hàn Quốc năm 2021 tăng 24,6%

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 26/6 cho biết số bệnh nhân người nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm ngoái là 146.000 người, tăng 24,6% so với một năm trước. Đây là số liệu được cơ sở y tế và doanh nghiệp thu hút bệnh nhân người nước ngoài trong nước báo cáo.Bệnh nhân từ nước ngoài đến Hàn Quốc điều trị đạt 497.400 người trong năm 2019, sau đó giảm mạnh 76,5% còn 117.000 người vào năm 2020 do dịch COVID-19 bùng phát, và có xu hướng phục hồi vào vào năm 2021, song quy mô vẫn chưa bằng một phần ba so với năm 2019.Theo quốc tịch, bệnh nhân người Mỹ và Trung Quốc là 57.000 người, chiếm 39%; tiếp theo là Việt Nam 11.000 người (7,4%), Mông Cổ 9.000 người (6,3%).So với năm 2020, số bệnh nhân người nước ngoài đến Hàn Quốc sử dụng dịch vụ y tế tăng ở hầu hết tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân từ nước láng giềng như Trung Quốc và Nhật Bản lại giảm so với một năm trước đó do các quy định phòng dịch nghiêm ngặt của nước sở tại.Bệnh nhân người nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế khoa nội tổng hợp chiếm nhiều nhất với 26,4%, tiếp theo là khám sức khỏe tổng quát 10,1%, phẫu thuật thẩm mỹ 9,2%, da liễu 6,6%. Trong đó, bệnh nhân khám sức khỏe tổng quát tăng 278,9% so với năm 2020, khoa nội tổng hợp tăng 64,7%, khoa mắt tăng 55,2%; ngược lại khoa da liễu giảm 22,3%, phẫu thuật thẩm mỹ tăng nhẹ 0,6%. Bệnh nhân nước ngoài sử dụng bệnh viện và phòng khám nha khoa tăng 55,1% so với năm 2020.Xu hướng sử dụng dịch vụ y tế lại bệnh viện tổng hợp và tuyến trên của bệnh nhân người nước ngoài đã liên tục tăng từ sau năm 2019, song bệnh nhân nước ngoài tại phòng khám lại có xu hướng giảm.Theo khu vực, thủ đô Seoul thu hút 73.000 bệnh nhân người nước ngoài, chiếm 49,8%; tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 17,2%, thành phố Daegu 7,8%, Incheon 5,9% và Busan 5,6%.Nhằm thu hút bệnh nhân từ nước ngoài đến Hàn Quốc, Bộ Y tế và phúc lợi đã vận hành chế độ nhập cảnh đặc biệt đối với ca bệnh nặng là người nước ngoài từ tháng 7 năm 2020, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để rút ngắn thời gian cấp thị thực. Ngoài ra, Bộ cũng đang nỗ lực, tích cực quảng bá nền y học xuất sắc của Hàn Quốc đến các quốc gia trên thế giới thông qua các trang web và tài liệu quảng bá.Tháng 3 năm ngoái, Bộ đã đưa ra “Kế hoạch tổng hợp hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài và thu hút bệnh nhân nước ngoài lần hai”, xây dựng bài toán và chiến lược chính trong vòng 5 năm tới.