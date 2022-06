Tái hiện nguyên trạng bản in bằng chữ kim loại lâu đời nhất thế giới Jikji

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) ngày 27/6 cho biết dự án "phức bản hóa" bản in “Trực chỉ tâm thể yếu tiết (Jikjishimcheyocheol)” (viết tắt là Jikji), được in bằng chữ kim loại cổ nhất thế giới hiện nay, đã được hoàn tất. "Phức bản hóa" có nghĩa là tái hiện lại y nguyên bản gốc thành nhiều bản khác nhau.Dự án này được chính quyền thành phố triển khai từ tháng 5 năm ngoái dưới sự tài trợ của Cục Di sản văn hóa quốc gia, do nhóm hợp tác học thuật-công nghiệp Đại học Chungbuk triển khai, gồm 30 "Phức bản tái hiện nguyên trạng bản in Jikji hiện tại" và 30 quyển "Phỏng đoán và phức bản tình trạng Jikji được in vào năm 1377".Chính quyền thành phố đã hợp tác với Thư viện quốc gia Pháp, nơi bảo quản quyển II của Jikji, điều tra và phân tích khoa học về các thông tin liên quan tới thành phần giấy và gia công bề mặt để phản ánh vào dự án tái hiện lại bản gốc này.Cân nhắc tới trọng lượng và độ dày của loại giấy Jikji nguyên gốc, dự án này sử dụng giấy Hanji của Hàn Quốc được sản xuất theo phương pháp truyền thống.Chính quyền thành phố dự kiến sẽ tổ chức triển lãm về các bản phục chế này tại "Triển lãm văn hóa Jikji năm 2022" từ ngày 2-7/9 tới, và dự kiến phát bản phục chế cho các cơ quan liên quan tới in ấn trong và ngoài nước.Jikji được in tại chùa Heungdeok (Hưng Đức), thành phố Cheongju tỉnh Bắc Chungcheong, vào năm 1377, sớm hơn 78 năm so với Kinh thánh Gutenberg, bản in bằng chữ kim loại lâu nhất ở phương Tây.Jikji được công nhận là di sản tư liệu thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào tháng 9/2001. Bản gốc Jikji được in làm hai quyển, quyển I và quyển II, nhưng trong nước không có bản gốc nào, mà chỉ có quyển II được bảo quản tại Thư viện quốc gia Pháp.