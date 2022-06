Thủ đô Seoul ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới đầu tiên năm 2022

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết tính đến 8 giờ sáng ngày 27/6, thủ đô Seoul đã ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới đầu tiên trong năm 2022, với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là 25,4 độ C. Đây là lần đầu tiên sau 25 năm thủ đô Seoul xuất hiện hiện tượng đêm nhiệt đới trong tháng 6.Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C.Vào rạng sáng 27/6, không chỉ tại thủ đô Seoul mà các thành phố lớn như Daejeon, Suwon (tỉnh Gyeonggi) cũng ghi nhận đêm nhiệt đới đầu tiên trong năm nay. Cùng ngày, thành phố Gangneung có nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm đạt 28,8 độ C, tăng 2,3 độ C so với mức cao nhất trong tháng 6 ghi nhận được ngày 22/6/2011 là 26,5 độ C; thành phố Incheon là 24,5 độ C, thành phố Wonju và Seokcho (tỉnh Gangwon) lần lượt là 25,7 độ C và 25,4 độ C, thành phố Boryeong và huyện Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong) lần lượt là 26,1 độ C và 25,4, cũng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm tháng 6 cao kỷ lục. Thành phố Gwangju, thành phố Pohang và đảo Jeju cũng xuất hiện đêm nhiệt đới.Cục Khí tượng và thủy văn giải thích gió Tây Nam nóng ẩm liên tục thổi vào đất liền, nhiệt độ ban ngày cao khiến không khí nóng tích tụ, vào ban đêm trời lại nhiều mây, nhiệt độ không thể hạ xuống, dẫn tới hiện tượng đêm nhiệt đới. Dự báo nhiệt độ trong vài ngày tới sẽ tiếp tục ở mức cao hơn so với mọi năm, hiện tượng đêm nhiệt đới xuất hiện chủ yếu ở khu vực duyên hải phía Đông và ven biển đảo Jeju. Ngày 28/6, khu vực tỉnh Bắc và Nam Chungcheong và khu vực đất liền phía miền Nam cũng được dự báo sẽ xuất hiện đêm nhiệt đới.