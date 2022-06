Số ca mắc COVID-19 mới ngày 28/6 tăng 593 ca so với một tuần trước

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 28/6, Hàn Quốc ghi nhận 9.896 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc mới đã liên tiếp dưới 10.000 ca kể từ ngày 10/6, tuy nhiên xu hướng giảm đang chững lại.Số ca mắc mới công bố trong ngày 28/6 tăng khoảng 6.400 ca so với ngày 27/6, và tăng 593 ca so với cùng thứ Ba tuần trước.Đây là lần đầu tiên sau 15 tuần kể từ ngày 15/3, số ca mắc mới trong ngày thứ Ba tăng so với một tuần trước, trừ tuần có ngày nghỉ lễ Thương binh liệt sĩ.Đặc biệt, số ca ngoại nhập trong ngày 27/6 là 119 ca, ở mức ba con số.Hệ số lây nhiễm trong tuần thứ 4 của tháng 6 là 0,91, dưới 1 liên tiêp trong 13 tuần, nhưng đã cao hơn so với 12 tuần trước.Có phân tích cho rằng qua thời gian, khả năng miễn dịch của người dân (nhờ tiêm chủng hoặc miễn dịch tự nhiên do mắc COVID-19) sẽ giảm dần, thêm vào đó là sự xuất hiện của các biến thể từ nước ngoài, nên quy mô ca mắc mới vẫn tiếp tục giữ ở mức trung bình là điều không thể tránh khỏi.Cơ quan phòng dịch nhận định vẫn còn sớm để kết luận làn sóng lây nhiễm mới đã bắt đầu, cần tiếp tục quan sát thêm xu hướng lây lan.