Phó Thủ tướng Hàn Quốc đề nghị các tập đoàn lớn hạn chế tăng lương quá mức cho người lao động

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho sáng ngày 28/6 đã có buổi tọa đàm với Đoàn Chủ tịch Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF), chia sẻ tình hình kinh tế hiện nay và thảo luận về bài toán đối phó của Chính phủ và giới doanh nghiệp.Buổi tọa đàm có sự tham dự của 27 thành viên Đoàn Chủ tịch KEF gồm lãnh đạo của các tập đoàn lớn như CJ, hãng điện tử Samsung, ô tô Hyundai, LG.Phó Thủ tướng nhận định gần đây phát sinh nhiều lo ngại tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chững lại trong bối cảnh giá cả leo thang. Tình hình khủng hoảng hiện nay rất phức tạp do ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine và chuỗi cung ứng đứt gãy tác động đến vật giá trong nước, thị trường tài chính trong và ngoài nước biến động.Ông Choo bày tỏ lo ngại trước xu hướng tăng lương cao ở một số tập đoàn lớn. Một số doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) và tập đoàn lớn đang tăng lương cho người lao động ở mức cao, có tính cạnh tranh dưới danh nghĩa là tiền thưởng hoặc chi phí bồi dưỡng nhân tài. Việc tăng lương quá mức không chỉ làm tình hình lạm phát thêm trầm trọng mà còn khiến người lao động ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ và tầng lớp lao động yếu thế cảm thấy bất công, có thể dẫn tới gia tăng xung đột trong xã hội. Một khi tình trạng bất cân bằng trong thị trường lao động trở nên trầm trọng hơn thì doanh nghiệp sẽ khó duy trì năng lực cạnh tranh.Phó Thủ tướng nhận định mức lương cạnh tranh tăng cao trong bối cảnh vật giá leo thang sẽ dẫn đến vòng luẩn quẩn “vật giá - tiền lương liên tục tăng”, kéo theo những khó khăn trong toàn xã hội nói chung. Ông Choo đề nghị các doanh nghiệp cần nỗ lực giảm tối đa yếu tố làm tăng giá cả theo phương hướng tăng năng suất sản xuất thông qua mở rộng đầu tư, cũng như cắt giảm giá thành thay vì tăng lương quá nhiều cho người lao động.Tiếp đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cải cách quy chế là nhiệm vụ hàng đầu. Chính phủ có kế hoạch thực hiện nền kinh tế năng động tập trung vào lĩnh vực tư nhân bằng cách cải cách mạnh mẽ quy chế đang làm kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để cải thiện quy chế theo tiêu chuẩn quốc tế trừ quy định về sức khỏe và an toàn để các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh với các công ty trên thế giới.Nếu kế hoạch đầu tư quy mô lớn được công bố gần đây được thực hiện sớm, Phó Thủ tướng kỳ vọng điều này sẽ không chỉ giúp cải thiện năng suất doanh nghiệp mà còn tạo ra việc làm và hỗ trợ nền kinh tế trong nước. Để hỗ trợ những nỗ lực này, Chính phủ sẽ kiên quyết thúc đẩy sửa đổi thuế, cải cách quy chế và thị trường lao động.