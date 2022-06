Hàn Quốc áp dụng quản lý khách du lịch quốc tế nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 27/6 thông báo áp dụng “Hệ thống cung cấp thông tin về lịch sử du lịch quốc tế” (ITS) nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan.ITS là hệ thống gửi thông tin cảnh báo cho cho đội ngũ y tế trong trường hợp bệnh nhân từng đi đến nước có nguy có cao về bệnh truyền nhiễm bị nghi ngờ đang trong thời gian ủ bệnh đến thăm khám tại bệnh viện, phòng khám địa phương. Hệ thống giúp cơ quan y tế địa phương có thể nhanh chóng đưa bệnh nhân nhiễm bệnh đi cách ly và điều trị.KDCA cũng đang áp dụng hệ thống này trong công tác phòng chống dịch COVID-19.Nếu áp dụng hệ thống ITS với bệnh đậu mùa khỉ thì sẽ giúp cơ quan y tế nhanh chóng xét nghiệm và phân loại bệnh nhân có nghi ngờ lây nhiễm.KDCA cho biết đang cùng giới y tế thảo luận về thời điểm và quốc gia thuộc đối tượng theo dõi khi áp dụng ITS.