Lượng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc năm 2021 tăng 3,5%

Lượng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc trong năm 2021 ước tính đạt 679,6 triệu tấn, tăng 23 triệu tấn (3,5%) so với năm 2020.Cụ thể, lượng khí thải nhà kính trong lĩnh vực năng lượng là 590,6 triệu tấn, tăng 3,6%, chiếm 86,9% tổng lượng khí thải.Bộ Môi trường Hàn Quốc phân tích lượng khí thải tăng là do hoạt động công nghiệp được phục hồi trở lại sau một thời gian bị thu hẹp do dịch COVID-19. Gia tăng sản xuất điện và nhu cầu đi lại sau đại dịch khiến lượng tiêu thụ nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển tăng cũng là nguyên nhân khiến lượng khí thải nhà kính tăng.Ước tính có 51 triệu tấn khí thải được thải ra trong quy trình sản xuất công nghiệp và 21,2 triệu tấn từ ngành nông nghiệp.Tuy nhiên, lượng khí thải trong lĩnh vực xử lý chất thải giảm 1,6% so với một năm trước xuống còn 16,8 triệu tấn do tăng cường hoạt động tái chế.Lượng khí thải nhà kính của Hàn Quốc cao đỉnh điểm 727 triệu tấn vào năm 2018, sau đó giảm 3,5% trong năm 2019 và giảm 6,4% năm 2020, nhưng đã quay lại xu hướng tăng vào năm 2021. Nếu xét đến kế hoạch giảm 30% lượng khí thải nhà kính đến năm 2030 của Hàn Quốc thì đây là một tín hiệu cảnh báo.Về vấn đề này, Bộ Môi trường giải thích tỷ lệ tăng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc vẫn thấp hơn mức tăng bình quân của các nước trên thế giới (5,7%), thấp hơn so với Mỹ (6,2%), Liên minh châu Âu (7%) và Trung Quốc (4,8%).Tại buổi họp báo cùng ngày, Giám đốc Trung tâm thông tin tổng hợp khí nhà kính thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc Seo Heung-won bày tỏ lo ngại trước xu hướng khí thải tăng trở lại trong năm 2021, đồng thời nhận định nếu muốn đạt được mục tiêu giảm 30% lượng khí thải nhà kính đến năm 2030 thì phải chuyển qua xu hướng giảm phát thải trong các năm tiếp theo.Báo cáo trên là số liệu sơ bộ, số liệu chính thức dự kiến sẽ được công bố vào năm 2023.