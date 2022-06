Lãnh đạo Hàn Quốc và Australia thảo luận về an ninh kinh tế và vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Madrid, Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng 28/6 (giờ địa phương) đã bắt đầu lịch trình ngoại giao đầu tiên là hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.Tại hội nghị, Tổng thống Yoon gửi lời chúc mừng vì những thành quả tốt đẹp đạt được trong cuộc tổng tuyển cử tại Australia cũng như chúc mừng lễ nhậm chức của ông Albanese. Cùng với việc hai nước ra mắt chính quyền mới, Tổng thống hy vọng Hàn Quốc và Australia sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong tương lai.Trong cuộc họp kín giữa lãnh đạo hai nước sau đó, hai bên được cho là đã thảo luận về các nghị sự chính như thiết lập quan hệ với Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phương án đối phó chung đối với các hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên.Trong thông cáo báo chí, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết việc Hàn Quốc và Australia nhận lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là nhằm bảo vệ giá trị dân chủ, tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước và cùng chia sẻ lập trường về nguyên tắc loại trừ sử dụng vũ lực. Lãnh đạo hai nước hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên nền tảng giá trị dân chủ, nhân quyền và kinh tế thị trường.Về phần mình, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh vai trò trọng tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, cũng như cùng đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Yoon bày tỏ đồng tình với lập trường này.Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng đạt sự đồng thuận trong việc hợp tác công nghệ xanh nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, thảo luận về hợp tác chuỗi cung ứng vật liệu công nghiệp tiên tiến, khoáng sản quý hiếm. Hai bên cũng nhấn mạnh về hợp tác kinh tế an ninh nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.Liên quan đến vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, Australia tái khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và triệt để biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, đồng thời tích cực hợp tác trong chính sách phi hạt nhân hóa miền Bắc và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Yoon cũng đề nghị Thủ tướng Albanese hợp tác để Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan năm 2030 với tư cách là nước dẫn dắt Diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương (PIF). Đáp lại, ông Albanese cho biết sẽ xem xét một cách thích hợp.Kết thúc hội đàm, ông Yoon cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã tham dự bữa tiệc chào mừng lãnh đạo các nước do Vua Felipe VI của Tây Ban Nha chủ trì.