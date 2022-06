Đại diện giới chủ và người lao động thu hẹp đề xuất mức lương tối thiểu 2023

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc chiều ngày 28/6 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ 7, tiếp tục thẩm định về mức lương tối thiểu trong năm 2023.Tại cuộc họp, các ủy viên đại diện người lao động đã trình phương án sửa đổi mức lương tối thiểu năm sau là 10.340 won (8,01 USD)/giờ, giảm 550 won (0,43 USD) so với mức đề xuất ban đầu là 10.890 won (8,43 USD)/giờ. Mức đề xuất mới cao hơn 12,9% so với mức lương tối thiểu 9.160 won (7,09 USD)/giờ của năm nay.Trong khi đó, các ủy viên đại diện giới chủ cũng đưa ra đề xuất sửa đổi là 9.260 won (7,17 USD)/giờ, tăng 1,1% so với năm nay, thay cho đề xuất ban đầu là giữ nguyên như mức lương hiện tại.Tại cuộc hợp toàn thể lần thứ 6 vừa qua, do không thể tìm ra được tiếng nói chung giữa giới chủ và người lao động, Chủ tịch Ủy ban lương tối thiểu Park Jun-sik đã yêu cầu hai bên phải đề trình phương án sửa đổi. Công tác thẩm định mức lương tối thiểu được tiến hành theo phương thức thu hẹp mức chênh lệch về khoản tiền lương tối thiểu mà đại diện giới chủ và người lao động đề xuất.Nếu quá trình họp bàn giữa hai bên không đạt tiến triển, các ủy viên công ích đại diện cho lợi ích chung của giới chủ và người lao động có khả năng sẽ đưa ra phạm vi nhất định và yêu cầu đại diện giới chủ và người lao động phải sửa đổi đề xuất trong phạm vi đó.Ủy ban lương tối thiểu gồm 9 ủy viên đại diện người lao động, 9 ủy viên đại diện giới chủ và 9 ủy viên công ích.