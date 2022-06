Cựu Tổng thống Lee Myung-bak được hoãn thi hành án trong ba tháng

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) chiều ngày 28/6 đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định hoãn thi hành án, quyết định cho phép hoãn thi hành án với cựu Tổng thống Lee Myung-bak trong vòng ba tháng.Viện Kiểm sát kết luận việc tiếp tục thi hành án sẽ có thể gây hại rõ ràng tới sức khỏe của ông Lee, xét tới tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống thời gian gần đây.Ông Lee năm nay 80 tuổi, đã xin hoãn thi hành án vào đầu tháng này do tình trạng sức khỏe giảm sút bởi bệnh tiểu đường, viêm phế quản.Từ tuần trước, cựu Tổng thống đã nhập viện điều trị tại phòng đơn, bệnh viện Đại học Seoul. Phía cựu Tổng thống cho biết dù muộn nhưng may mắn là lần này, Viện Kiểm sát đã đồng ý hoãn thi hành án, xét tới tuổi tác và tình trạng sức khỏe của ông Lee. Cựu Tổng thống cho biết sẽ quyết định về thời điểm xuất viện theo ý kiến của các bác sĩ.Khác với ân xá, quyết định hoãn thi hành án không được gia hạn nếu lý do hoãn thi hành án không còn tồn tại, như sức khỏe phạm nhân được hồi phục. Khi đó, cựu Tổng thống Lee sẽ có thể bị giam giữ trở lại. Nếu muốn gia hạn thì Ủy ban thẩm định sẽ phải thảo luận tiếp.Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng ông Lee sẽ có tên trong danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8 tới đây.Phía Văn phòng Tổng thống vẫn chưa đưa ra lập trường về vấn đề này, trong khi phe đối lập đang dấy lên ý kiến phản đối.Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị bắt giam lần đầu vào năm 2018 với cáo buộc như biển thủ, nhận hối lộ. Sau đó, ông nhiều lần được hưởng tại ngoại, rồi bị bắt giam trở lại, tổng cộng đã ở trong tù hai năm 7 tháng. Năm 2020, ông bị Tòa án tối cao kết án 17 năm tù giam.