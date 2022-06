Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết vào đêm ngày 29/6 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự và diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đối tác, diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha.Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Kim Tae-ho cho biết trong bài diễn thuyết, ông Yoon dự kiến sẽ nhấn mạnh rằng hòa bình và tự do chỉ có thể được đảm bảo dưới sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế.Ngoài ra, Tổng thống sẽ đề xuất mở rộng hơn nữa phạm vi địa lý và nghị sự hợp tác Hàn Quốc-NATO được bắt đầu từ năm 2006, sao cho phù hợp với môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Ông Yoon cũng dự kiến kêu gọi lãnh đạo các nước đồng minh và đối tác của NATO tiếp tục hợp tác để thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Trước thềm hội nghị NATO, Tổng thống sẽ lần đầu hội đàm thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Đây là Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên được diễn ra sau 4 năm 9 tháng. Có thể các bên sẽ thảo luận về phương án phối hợp, đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của miền Bắc; vấn đề hợp tác an ninh kinh tế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Yoon dự kiến sẽ đề xuất phối hợp ba bên nhằm đối phó quyết liệt với động thái khiêu khích của miền Bắc, kéo Bình Nhưỡng quay lại đối thoại. Lãnh đạo các nước có thể sẽ thảo luận về phương án đẩy mạnh hợp tác an ninh, tăng cường năng lực răn đe mở rộng của Mỹ; đồng thời trao đổi về cả vấn đề tăng cường cấm vận với miền Bắc, mâu thuẫn trên vùng biển Hoa Đông.Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng sẽ lần lượt hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo các nước Hà Lan, Ba Lan, Canada, Romania, dự kiến thảo luận về hợp tác kinh tế, như chíp bán dẫn, nhà máy điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng tài nguyên.Mặt khác, lịch gặp giữa Tổng thống Yoon và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, vốn dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 29/6 (giờ Hàn Quốc) đã bị hoãn do cuộc họp thảo luận về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO kéo dài hơn dự kiến.