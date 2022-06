Chung kết cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho người nước ngoài tại thành phố Incheon

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý Khu vực kinh tế tự do Incheon (IFEZ) ngày 29/6 cho biết vòng chung kết "Cuộc thi nói tiếng Hàn IFEZ 2022” dành cho đối tượng là người nước ngoài đang cư trú tại thành phố Incheon đã diễn ra trong ngày 28/6.Cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái, nhằm mục đích quảng bá văn hóa Hàn Quốc và tính ưu việt của chữ Hàn Hangeul. 60.000 thí sinh là người nước ngoài và du học sinh từ các trường đại học đang sinh sống tại thành phố Incheon đã tham gia vòng sơ loại. Cuối cùng, chỉ 12 thí sinh đến từ 9 quốc gia như Mỹ, Nhật Bản lọt vào vòng chung kết, tranh tài hùng biện bằng tiếng Hàn.Cuộc thi năm nay có chủ đề tự do. Các thí sinh đã kể lại câu chuyện về trải nghiệm thực tế của bản thân tại Hàn Quốc trong vòng 5 phút.Các thí sinh đã mang đến nhiều câu chuyện, chia sẻ thực tế đa dạng như câu chuyện một lúc phải đảm đương ba công việc là nuôi dạy con cái, làm việc và học tập của bà mẹ người Uzbekistan, tình yêu đối với âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc của thí sinh người Myanmar, hay trải nghiệm bị mất thẻ tín dụng tại Hàn Quốc nhưng may mắn tìm lại được của thí sinh người Nga. Thí sinh đến từ Mông Cổ thì mong muốn được lên chuyến tàu hỏa du lịch từ quê hương mình tới Hàn Quốc, gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Hàn.Ban giám khảo đã đánh giá các thí sinh về khả năng diễn đạt, bố cục bài nói, và tính trôi chảy. Chung cuộc, thí sinh đến từ Trung Quốc đã giành giải thưởng lớn (Daesang), hai giải xuất sắc thuộc về thí sinh người Myanmar và Nga, ba giải khuyến khích được trao cho thí sinh từ Việt Nam, và hai thí sinh Nhật Bản.Đại diện Cơ quan quản lý Khu vực kinh tế tự do Incheon cho biết thật vinh dự khi IFEZ là nơi để người nước ngoài yêu quý tiếng Hàn có thể thoải mái thể hiện khả năng nói tiếng Hàn của mình, qua đó hy vọng cuộc thi lần này sẽ là cơ hội để các thi sinh hiểu và yêu hơn văn hóa, chữ viết Hàn Quốc.