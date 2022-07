Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp lần đầu tiên sau 4 năm 9 tháng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên vào ngày 29/6 (giờ địa phương) tại Madrid (Tây Ban Nha), bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên sau 4 năm 9 tháng.Lãnh đạo ba nước nhất trí về việc cần tăng cường phối hợp ba bên trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng dâng cao của Bắc Triều Tiên. Washington tái khẳng định cam kết cung cấp năng lực răn đe mở rộng.Sau đó, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Hàn Quốc đã có bài phát biểu dài ba phút, nhấn mạnh tự do và hòa bình chỉ được đảm bảo bằng sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, qua đó bày tỏ lập trường tăng cường hợp tác với NATO. Tổng thống cũng kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của các nước thành viên NATO trong vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.Trong các cuộc gặp song phương với các nước lớn như Pháp, Hà Lan và Ba Lan, Tổng thống Yoon đã trao đổi với lãnh đạo các nước về hợp tác kinh tế như nhà máy điện nguyên tử, chíp bán dẫn và công nghiệp quốc phòng.Ngoài ra, Tổng thống Yoon đã gặp mặt Thủ tướng Kishida khoảng 5 lần trong chuyến công du lần này. Lãnh đạo hai nước nhất trí cải thiện mối quan hệ song phương, nhưng các vấn đề tồn động khá nhạy cảm giữa hai bên như vấn đề lịch sử đã không được nhắc đến.Ông Yoon bày tỏ sự tin tưởng vững chắc rằng Seoul và Tokyo có thể xây dựng mối quan hệ đối tác, giải quyết các vấn đề tồn đọng cũng như phát triển mối quan hệ song phương vì lợi ích chung trong tương lai.Ngoài ra, lãnh đạo 4 nước đối tác được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand đã có cuộc hội đàm 4 bên, đối thoại về ý tưởng chiến lược khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mới. Ông Yoon đánh giá ý nghĩa của hội nghị lần này là thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia tôn trọng trật tự dựa trên tự do và nhân quyềnLịch trình ngoại giao cuối cùng của Tổng thống Yoon trong chuyến công du lần này là hội đàm song phương lãnh đạo Cộng hòa Séc, Anh và gặp gỡ Tổng thư ký NATO ngày 30/6.