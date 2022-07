Tổng thống Yoon Suk-yeol hội đàm với hàng loạt lãnh đạo các nước lớn của châu Âu

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Madrid, Tây Ban Nha dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29/6 (giờ địa phương) đã lần lượt hội đàm song phương với lãnh đạo các nước lớn ở châu Âu, thảo luận về hợp tác kinh tế như chíp bán dẫn, nhà máy điện nguyên tử và công nghiệp quốc phòng.Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thống Yoon đã bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp chíp bán dẫn của Hà Lan đầu tư tại Hàn Quốc, góp phần thiết lập chuỗi cung ứng ổn định.Hai bên nhất trí xúc tiến các cuộc thảo luận cấp chuyên viên về hợp tác ở lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử. Tổng thống Yoon hy vọng doanh nghiệp Hàn Quốc sở hữu tiêu chuẩn an toàn cao nhất thế giới và năng lực cạnh tranh về giá có thể đóng góp cho chính sách tăng tỷ trọng các nhà máy điện nguyên tử mà Hà Lan đang xúc tiến, như xây dựng các nhà máy điện nguyên tử mới.Trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Pháp, hai bên cùng đồng thuận về tầm quan trọng của việc sản xuất điện hạt nhân, nhất trí mở rộng hợp tác song phương nhằm đảm bảo vận hành nhà máy điện hạt nhân an toàn và tăng cường năng lực cạnh tranh lĩnh vực này.Tổng thống Yoon cũng kêu gọi sự ủng hộ của Pháp nhằm đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan năm 2030. Đáp lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ cân nhắc thích hợp vấn đề này.Tiếp đó, Tổng thống Yoon đề nghị người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda quan tâm đến hơn 300 doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực như thiết bị gia dụng, nhà máy sản xuất, pin ô tô, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IT) tại Ba Lan. Lãnh đạo hai nước kỳ vọng về hợp tác song phương nhằm thực hiện thành công dự án xây dựng sân bay mới tại Ba Lan, đồng thời nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác về năng lượng điện hạt nhân và tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).Ngoài ra, ông Yoon cũng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Đan Mạch, thảo luận về phương án thúc đẩy hợp tác đầu tư và doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi và vận tải biển thân thiện với môi trường.Mặt khác, Tổng thống Hàn Quốc cũng tổ chức hội đàm ngắn với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, nhất trí thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác lĩnh vực y tế, biến đổi khí hậu, công nghệ kỹ thuật số, đồng thời mở rộng khuôn khổ hợp tác sang các bài toán thách thức mới.Trong các cuộc gặp thượng đỉnh song phương với lãnh đạo các nước châu Âu lần này, Tổng thống Yoon cũng kêu gọi sự quan tâm về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và ủng hộ chính sách của Chính phủ Seoul. Tổng thống đã giải thích tình hình bán đảo Hàn Quốc và và chính sách miền Bắc của Seoul với Tổng thống Pháp, thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; trình bày lập trường sẵn sàn đáp trả hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng với lãnh đạo Hà Lan và Ba Lan. Các bên cũng nhất trí tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các nước cũng như chia sẻ giá trị dân chủ tự do, nhân quyền và Nhà nước pháp quyền.