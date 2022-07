Doanh nghiệp Hàn Quốc có kế hoạch tuyển dụng 650.000 lao động trong quý II-III năm 2022

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu điều tra về nguồn lao động theo ngành nghề do Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc công bố ngày 29/6, số lượng nhân viên dự kiến tuyển dụng trong quý II và quý III năm nay (tháng 4-9) của các hộ kinh doanh có trên một nhân viên là 650.000 người, tăng 219.000 người (50,8%) so với cùng kỳ năm ngoái.Sự gia tăng này được phân tích là do hiệu ứng cơ cơ sở, bởi các đơn vị đã thu hẹp kế hoạch tuyển dụng trong năm ngoái do dịch COVID-19.Trong đó, ngành có kế hoạch tuyển dụng nhiều lao động là ngành chế tạo (174.000 người), nhà hàng khách sạn (79.000 người), bán buôn bán lẻ (76.000 người), dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội (59.000 người).Số nhân lực còn thiếu tính đến ngày 1/4 là 642.000 người, tỷ lệ thiếu nhân lực là 3,6%.Trong đó, ngành chế tạo thiếu nhiều nhân lực nhất 176.000 người, sau đó tới ngành nhà hàng khách sạn 79.000 người, ngành bán buôn bán lẻ thiếu 75.000 người, ngành dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội thiếu 57.000 người.Số nhân lực tuyển dụng trong quý I (từ tháng 1-3) là 1.128.000 người, tăng 165.000 người (17,2%) so với cùng kỳ năm ngoái. Số nhân lực đang đăng tuyển là 1.303.000 người, tăng 237.000 người (22,3%) so với cùng kỳ năm trước.Kết quả điều tra trên được thực hiện với khoảng 72.000 cơ sở kinh doanh có trên một nhân viên, điều tra về số lượng nhân lực tuyển dụng, đăng tuyển theo ngành công nghiệp, quy mô doanh nghiệp và ngành nghề.