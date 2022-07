Nhu cầu điện năng mùa hè 2022 dự báo lên cao nhất vào tuần thứ hai tháng 8

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết tại Hội nghị điều phối và rà soát các vấn đề nổi cộm trong điều hành quốc gia ngày 30/6, Chính phủ đã thẩm định và quyết định về "Dự báo và đối sách cung cầu điện năng mùa hè 2022". Trong đó, Chính phủ dự báo thời kỳ cao điểm về nhu cầu điện năng trong mùa hè năm nay là tuần thứ hai tháng 8.Mùa hè năm nay dự báo sẽ nắng nóng hơn mọi năm, nên nhu cầu điện năng tối đa có khả năng sẽ đạt từ 91,7 đến 95,7 GW, cao hơn so với năm ngoái (91,1 GW ngày 27/7).Mặc dù Chính phủ đã nâng công suất các nhà máy điện nguyên tử, nhưng do nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá đã xuống cấp bị đóng cửa hoặc sửa chữa, nên năng lực cung cấp điện năng theo ngày vẫn ở mức 100,9 GW, tương tự năm ngoái (100,7 GW).Năng lực điện năng dự phòng tối thiểu là 5,2 GW, thấp nhất trong số các mùa hè gần đây.Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã đảm bảo thêm nguồn điện năng dự phòng là 9,2 GW để có thể cung cấp điện ổn định dù nhu cầu điện năng tăng vọt. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã nhập trước nhiên liệu cần thiết trong mùa hè như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), than đá để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu toàn cầu gần đây.Chính phủ Hàn Quốc sẽ kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng tại 280 cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, như kiểm tra việc duy trì nhiệt độ phòng, thiết bị chiếu sáng thích hợp; tham gia cắt điện luân phiên hệ thống điều hòa khi xảy ra nguy cơ thiếu điện.Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Park Il-jun cho biết dự báo tình hình cung cầu điện năng năm nay sẽ khó khăn hơn so với mọi năm, ngoài khối Nhà nước thì cũng rất cần tới sự hợp tác tiết kiệm năng lượng của toàn thể các hộ gia đình và đơn vị kinh doanh.Thứ trưởng Park đề nghị người dân quan tâm, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, như các doanh nghiệp phân chia kỳ nghỉ trước và sau đợt cao điểm tuần thứ hai tháng 8, các hộ gia đình và đơn vị kinh doanh duy trì nhiệt độ trong phòng ở mức thích hợp 26 độ C.Chính phủ Hàn Quốc chỉ định từ ngày 4/7 tới 8/9 là khoảng thời gian thực hiện đối sách cung cầu điện năng mùa hè, phối hợp với các ban ngành hữu quan như Sở giao dịch điện lực, Tổng công ty điện lực (KEPCO), các công ty phát điện, khởi động Văn phòng giám sát tổng hợp tình hình cung cầu điện năng.