Tổng thống Hàn Quốc kết thúc lịch trình ngoại giao đa phương tại Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Trưa ngày 1/7, Tổng thống Yoon Suk-yeol về nước sau khi kết thúc lịch trình thăm Tây Ban Nha dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dài 5 ngày.Trong ngày 30/6, cũng là ngày cuối cùng của chuyến thăm, Tổng thống Yoon đã hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo các nước Séc, Canada, Anh và thảo luận phương án hợp tác kinh tế ở lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử, pin, chuỗi cung ứng tài nguyên.Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Séc Petr Fiala, Tổng thống Yoon Suk-yeol kêu gọi sự quan tâm của Séc để doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào dự án nhà máy điện nguyên tử mới ở khu vực Dukovany của nước này. Ngoài ra, ông Yoon cũng kêu gọi sự ủng hộ của Séc để giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) tại Busan năm 2030. Thủ tướng Petr Fiala công nhận về trình độ công nghệ và kinh nghiệm của doanh nghiệp Hàn Quốc ở lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử, cho biết sẽ cân nhắc thích hợp khi ra quyết định về lập trường cuối cùng liên quan tới quyền đăng cai World Expo 2030.Trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Yoon kỳ vọng dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị song phương, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác an ninh kinh tế ở các ngành công nghiệp công nghệ cao tương lai, như năng lượng và trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Trudeau kỳ vọng sẽ thảo luận với Hàn Quốc về các vấn đề kinh tế, việc làm, tăng trưởng, hiệp định thương mại, nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Canada. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí cụ thể hóa hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và các vấn đề hợp tác công nghệ.Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson, lãnh đạo hai nước đã thông qua "Khuôn khổ song phương vì hợp tác chặt chẽ hơn" (A Bilateral Framework for Closer Cooperation) bao quát tầm nhìn tương lai quan hệ song phương. Hai bên cũng đã thảo luận về phương án tăng cường nền tảng hợp tác song phương trong các vấn đề thương mại, kinh tế mới, như chuỗi cung ứng và kỹ thuật số, thông qua đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh. Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo đồng tình và nhất trí tiếp tục thảo luận về phương án hợp tác cụ thể trong việc tăng cường hợp tác chiến lược ở ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử.Mặt khác, Tổng thống Hàn Quốc cũng đề nghị lãnh đạo các nước trên quan tâm tới vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường Chính phủ Hàn Quốc là phải đối phó cứng rắn với động thái khiêu khích của miền Bắc. Các nước này đều bày tỏ ủng hộ lập trường của Seoul.Trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế nổi cộm, trong đó bao gồm cả vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Nhân chuyến công du Tây Ban Nha lần này, Tổng thống Yoon đã hội đàm thượng đỉnh song phương, đa phương với lãnh đạo của tổng cộng hơn 10 quốc gia, tập trung vào vấn đề ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên và hợp tác kinh tế.Đặc biệt, tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức lần đầu sau 4 năm 9 tháng, các bên nhất trí khôi phục phối hợp ba bên nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Trong bài diễn thuyết tại NATO, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa miền Bắc, tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên NATO.Sau khi về nước, bài toán đặt ra với Tổng thống Yoon chính là phải khắc phục được sự phản đối của hai nước Nga và Trung Quốc, cũng như giải quyết tình hình chính trị phức tạp trong nước, trong đó có việc bổ nhiệm ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kim Seung-hee và ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Park Soon-ae.