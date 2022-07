Giá trị tiền tệ châu Á quý II/2022 giảm sâu nhất kể từ năm 1997

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) công bố chỉ số "JPMorgan Asia Dollar Index", so sánh giá trị đồng tiền các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Ấn Độ và một số nước lớn trong khu vực Đông Nam Á với đồng USD. Tính đến 4 giờ chiều ngày 30/6 (giờ Hàn Quốc), chỉ số này đạt 102,53 điểm, giảm khoảng 4,5% so với cuối tháng 3.Chỉ số này từng giảm 5,9% vào quý III và 16,7% quý IV năm 1997, thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á. Mức giảm 4,5% nói trên là mức giảm sâu nhất trong vòng 25 năm kể từ sau năm 1997. Ngay cả vào quý III/2008, khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, mức giảm chỉ số này cũng chỉ ở mức 4,1%.Bloomberg nhận định đồng won đang đứng trước mức giảm sâu kỷ lục trong vòng 11 năm, tỷ giá hối đoái won/USD cùng ngày đã vượt mốc 1.300 won đổi 1 USD.Trong quý II, đồng peso (Philippines) cũng đã giảm mạnh nhất trong vòng 14 năm. Đồng rupee của Ấn Độ giảm giá trị xuống mức thấp nhất trong lịch sử.Đồng yen, mặc dù không được bao gồm trong chỉ số này, nhưng theo số liệu của Ngân hàng trung ương Nhật Bản, giá trị đồng yen trong quý II đã giảm 11% do Chính phủ Tokyo tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ.