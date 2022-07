Cán cân thương mại Hàn Quốc thâm hụt 10,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên ngày 1/7 cho biết trong nửa đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 350,3 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 360,6 tỷ USD, tăng 26,2%. Theo đó, nếu chỉ xét tới nửa đầu năm thì thâm hụt cán cân thương mại đạt 10,3 tỷ USD, cũng là quy mô thâm hụt lớn nhất từ trước đến này. Trước đó, cán cân thương mại từng ghi nhận mức thâm hụt cao kỷ lục 9,16 tỷ USD trong nửa đầu năm 1997.Xét theo từng tháng trong nửa đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tháng đều ở mức cao kỷ lục. Kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm nay đã vượt kỷ lục 341,2 tỷ USD của nửa cuối năm 2021, ghi nhận thành tích tốt nhất từ trước đến nay trong các nửa năm nói chung.Theo lĩnh vực, kim ngạch xuất khẩu 14 mặt hàng chủ lực trừ đóng tàu đều tăng, trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn, sắt thép, chế phẩm dầu mỏ, sản phẩm sinh học và pin thứ cấp đều ghi nhận thành tích cao nhất từ trước đến nay xét riêng các nửa đầu năm .Kim ngạch xuất khẩu đến 8 thị trường chính trừ Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đều tăng. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đều cao số một trong các nửa đầu năm.Tuy nhiên, do giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng vọt, kim ngạch nhập khẩu đã vượt kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng năng lượng như dầu thô, khí gas đạt 87,9 triệu USD, tăng hơn 40 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái là yếu tố chính dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại nửa đầu năm nay.Cán cân thương mại tháng 6 ghi nhận thâm hụt 2,47 tỷ USD, đà thâm hụt ba tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm nay, và là lần đầu tiên sau 14 năm cán cân thương mại thâm hụt ba tháng liên tiếp kể từ tháng 6-8 năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.