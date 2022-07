Photo : YONHAP News

Công ty BigHit Music ngày 1/7 đã phát hành ca khúc solo mang tên "MORE" của thành viên J-Hope nhóm nhạc Đoàn Thiếu niên chống đạn (BTS).Đây là ca khúc nằm trong album solo đầu tiên của J-Hope dự kiến phát hành vào ngày 15/7 tới mang tên "Jack In The Box".Điểm đáng chú ý là đây là ca khúc solo chính thức đầu tiên của một thành viên BTS ngoài các ca khúc nhạc phim (OST) hay album không chính thức (Mixtape), kể từ sau khi nhóm khép lại "chương I" trong hoạt động nhóm và chuyển sang chủ yếu hoạt động solo.BigHit Music cho biết album solo của J-Hope chứa đựng những suy tư và nhiệt huyết của chàng trai trẻ về con đường đi phía trước, thoát ra khỏi sự "đóng khung" hiện tại, trong đó J-Hope sẽ thể hiện một sức hút mới chưa từng được biết đến.Ca khúc mới "MORE" được công bố cùng ngày thuộc thể loại nhạc hip hop trường phái cũ (Old-school hip hop), trong đó J-Hope tự sự một cách cởi mở về suy tư của mình. Ngọn lửa nhiệt huyết, tham vọng, lòng tham được thể hiện một cách trực quan, hàm chứa nhiều câu chuyện với thế giới.