Đoàn bác sĩ Brazil tới Hàn Quốc học hỏi công nghệ làm đẹp

Photo : YONHAP News

Làn sóng làm đẹp Hàn Quốc K-Beauty đang vươn mình mạnh mẽ trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Vừa qua, lần đầu tiên có một đoàn bác sĩ nước ngoài đã tới Hàn Quốc để học hỏi về công nghệ làm đẹp kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.Đoàn bác sĩ gồm hơn 70 người đến từ Brazil đã tới Hàn Quốc để học hỏi về công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến.Một bác sĩ trong đoàn chia sẻ đoàn bác sĩ đã được lập ra để tới Hàn Quốc học hỏi vì công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc đứng đầu thế giới.Trong thời gian thăm Hàn Quốc, các bác sĩ Brazil được học về nhiều công nghệ làm đẹp khác nhau, như công nghệ căng da mặt bằng chỉ, cũng là một công nghệ đang rất được ưu chuộng tại Brazil.Người phụ trách bài giảng là ông Lee hoon-beom, giáo sư khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện quốc tế St. Mary thuộc Đại học công giáo Kwandong. Giáo sư Lee cho biết nhiều người quyết định tới Hàn Quốc để học hỏi, hoàn thiện những thiếu sót của bản thân khi trực tiếp thực hiện thủ thuật này.Đợt tập huấn lần này của đoàn bác sĩ dự kiến sẽ giúp công nghệ làm đẹp của Hàn Quốc được biết đến nhiều hơn tại Brazil.Sau một thời gian vắng bóng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bệnh nhân nước ngoài như từ Nga và các quốc gia Đông Nam Á đang lần lượt trở lại Hàn Quốc.Một phụ nữ Nga ngoài 30 tuổi tới Hàn Quốc du học cách đây một tháng, dự kiến có kế hoạch sử dụng các dịch vụ làm đẹp da như căng da mặt bằng chỉ, tái tạo da, trong thời gian học tập tại Hàn Quốc.Giới y tế kỳ vọng việc du lịch nước ngoài trở nên tự do hơn sẽ giúp cho làn sóng làm đẹp Hallyu bùng nổ còn mạnh mẽ hơn trước do nhu cầu làm đẹp tăng cao sau một thời gian bị hạn chế.Một bác sĩ khoa Da liễu hy vọng sau khi dịch COVID-19 được kiểm sát hoàn toàn, bệnh nhân du lịch y tế tới Hàn Quốc sẽ còn nhiều hơn trước.