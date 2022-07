Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong do nắng nóng đầu tiên trong năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết một người đàn ông khoảng 40 tuổi được tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu khi đang bốc xếp hàng tại chợ nông sản ở khu vực tỉnh Nam Gyeongsang vào khoảng 7 giờ tối ngày 1/7, thời điểm cảnh báo chú ý nắng nóng có hiệu lực. Người này sau đó đã được đưa tới bệnh viện song được xác nhận là đã tử vong trước đó.Bộ Hành chính và an toàn cho biết đây là trường hợp tử vong do nắng nóng đầu tiên trong năm nay. Thời gian gần đây, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ban cảnh báo nắng nóng trên hầu hết toàn bộ khu vực trên cả nước, nhiệt độ cảm nhận tối đa trong ngày là trên dưới 33-35 độ C.Theo hệ thống theo dõi cấp cứu bệnh về nắng nóng, từ ngày 20/5-2/7, tổng số ca bệnh về nắng nóng là 355 ca, tăng 203 so với cùng kỳ năm ngoái.Bộ Hành chính và an toàn yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương tập trung quản lý ba nhóm người dễ bị ảnh hưởng trong thời tiết nắng nóng gồm người lao động làm việc ngoài trời tại các công trường xây dựng, người cao tuổi làm nông và người cao tuổi đơn thân.Trong khi đó, từ chiều ngày 4/7, Cục khí tượng và thủy văn dự báo một số nơi bao gồm cả thủ đô Seoul và khu vực lân cận sẽ xuất hiện mưa rào kèm sấm, chớp, gió giật mạnh. Do gió Đông Nam nóng ẩm tiếp tục tràn vào đất liền, vùng duyên hải vùng biển phía Nam sẽ có mưa rào đến rạng sáng ngày 5/7 và đảo Jeju mưa rào đến chiều ngày 5/7.Bão Airy, cơn bão số 4 hình thành từ vùng xích đạo trong năm nay, đang đi về phía Nhật Bản nên sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến Hàn quốc. Tuy nhiên, đảo Jeju và vùng biển phía Nam dự báo sẽ có sóng cao, do đó cần chú ý an toàn.