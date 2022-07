Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 6%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 6 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 5/7, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 108,22 điểm (mức tiêu chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 6% so với một năm trước đó. Đây là mức cao kỷ lục trong 23 năm 7 tháng kể từ tháng 11 năm 1998 (6,8%), thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 3 và tháng 4 năm nay ở ngưỡng 4%, sau đó tăng lên 5,4% trong tháng 5 và tiếp tục tăng thêm 0,6% chỉ sau một tháng.Cụ thể, giá các mặt hàng tăng 8,5% so với cùng kỳ một năm trước; trong đó, giá sản phẩm công nghiệp tăng 9,3%. Đặc biệt, giá các mặt hàng xăng dầu tăng mạnh 39,6%, bao gồm dầu diesel tăng 50,7%, giá xăng tăng 31,4%, dầu hỏa 72,1%, khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG) dùng cho ô tô 29,1%. Thực phẩm chế biến tăng 7,9% trong đó thực phẩm chức năng tăng 16,1%, bánh mỳ 9,2%. Giá mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 4,8%, dẫn đầu là các sản phẩm chăn nuôi tăng 10,3% như thịt lợn (18,6%) và thịt bò (27,2%). Ngoài ra, giá nho tăng 31,4%, cải thảo 35,5%, dưa hấu 22,2%, khoai tây 37,8%; ngược lại gạo giảm 12,6%, táo giảm 19,1%, khoai lang giảm 31,6%, bột ớt giảm 15,6% và lê giảm 13,8%.Giá điện, gas, nước sinh hoạt tăng 9,6% trong đó giá điện và gas tăng lần lượt 11% do ảnh hưởng của việc tăng giá từ tháng 4. Giá dịch vụ tăng 3,9%, trong đó tăng nhẹ 0,7% ở dịch vụ công cộng, song dịch vụ tư nhân tăng mạnh 5,8%. Cụ thể, nhóm dịch vụ ăn ngoài tăng 8%, với sashimi tăng 10,4% và thịt gà tăng 11%.Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về vật giá, tăng 7,4% so với tháng 6 năm ngoái, mức tăng cao kỷ lục kể từ tháng 11 năm 1998 (10,4%).Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu) cũng tăng 4,4%, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2009 (4,5%).