Hệ số lây nhiễm COVID-19 lại vượt 1 sau 14 tuần có xu hướng giảm

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 5/7, Hàn Quốc ghi nhận 18.147 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất trong vòng 40 ngày kể từ sau ngày 26/5.Số ca mắc mới đã tăng thêm 12.000 ca chỉ trong vòng một ngày, và tăng tới hơn 8.000 ca so với ngày thứ Ba tuần trước. Trong đó, có 17.976 ca lây nhiễm trong nước, 171 ca nhập ngoại. Số ca nhập ngoại đã ở ngưỡng ba con số 12 ngày liên tiếp, được phân tích là do Chính phủ miễn cách ly với người nhập cảnh và số chuyến bay quốc tế tăng.Hệ số lây nhiễm, thể hiện một ca mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người, đạt 1,05 trong tuần đầu tháng 6, lần đầu lớn hơn 1 sau 14 tuần.Để phòng ngừa dịch bệnh tái bùng phát trong mùa hè này, cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch cá nhân tại các địa điểm du lịch đông người và thường xuyên thông gió trong phòng.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn đánh giá rủi ro dịch COVID-19 trong tuần qua ở mức độ "thấp" trên toàn quốc do nguồn lực ứng phó y tế vẫn được duy trì ổn định và số ca tử vong vẫn đang tiếp tục giảm.