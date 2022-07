Seoul chủ trì Hội nghị trực tuyến an ninh mạng từ ngày 5-6/7

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hội nghị trực tuyến an ninh mạng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 8 về an ninh mạng đã diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 5/7, kéo dài trong hai ngày.Hội nghị trực tuyến an ninh mạng được thành lập vào năm 2016, với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN, trong đó có Brunei, Campuchia và Indonesia, và 18 quốc gia khác như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Australia, New Zealand, nhằm mục tiêu chia sẻ chiến lược và chính sách an ninh mạng.Hàn Quốc và Malaysia sẽ giữ vai trò là nước đồng Chủ tịch trong vòng ba năm cho tới năm 2024, dẫn dắt các nước thành viên tìm kiếm phương án hợp tác nhằm củng cố chính sách và xây dựng lòng tin.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Seoul sẽ tổ chức tập huấn an ninh mạng quốc tế đầu tiên theo hình thức từ xa vào tháng 10 tới, nhằm ứng phó chung với các mối đe dọa trên không gian mạng, chẳng hạn như tấn công mạng. Nội dung cuộc tập huấn sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp lần này.Bộ Quốc phòng cho biết sẽ thực hiện trọng trách của Hàn Quốc trong công tác hợp tác chặt chẽ với quốc tế về lĩnh vực an ninh mạng, góp phần thúc đẩy an ninh mạng trong khu vực cũng như tăng cường vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế.