Nắng gay gắt tiếp tục kéo dài, số ca bệnh do nắng nóng lên tới 434 ca

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết vào đêm ngày 4/7, nhiều nơi trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Seoul đã ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới. Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C. Nhiệt độ tại thủ đô Seoul tối ngày 4/7 là 26,7 độ C, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) 25,2 độ C và Busan 25,1 độ C. Thời tiết nắng nóng đã kéo dài 5 ngày liên tiếp.Hiện nay, hầu hết các địa phương trên cả nước đều ban cảnh báo đặc biệt về nắng nóng. Trong đó, cảnh báo nắng nóng vẫn đang có hiệu lực tại 13 tỉnh, thành gồm thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Chungcheong, vùng Yeongnam (tỉnh Gyeongsang, thành phố Busan, thành phố Daegu, thành phố Ulsan) và vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, hai tỉnh Nam và Bắc Jeolla).Cục khí tượng và thủy văn dự báo trong ngày 5/7 nhiệt độ ban ngày cao nhất tại thủ đô Seoul và thành phố Daegu là 34 độ C, thành phố Gwangju là 33 độ C. Độ ẩm ở mức cao và nhiệt độ cảm nhận ở hầu hết các địa phương trên cả nước sẽ trên ngưỡng 33 độ C.Trong khi đó, tính đến ngày 3/7, số ca bệnh do nắng nóng được ghi nhận lên tới 434 ca, cao gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong do nắng nóng ước tính là 3 ca.Do đó, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần tránh đi ra ngoài và làm việc vào ban ngày khi nhiệt độ cao, đồng thời chú ý uống nhiều nước.Trong khi thời tiết tiếp tục nắng nóng và khí quyển bất ổn, nhiều nơi bao gồm cả thủ đô Seoul và khu vực lân cận sẽ có mưa rào rải rác, có nơi còn kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Lượng mưa ước tính rơi vào khoảng 50 mm/giờ. Cục khí tượng và thủy văn dự báo cơn mưa ngày 5/7 sẽ làm dịu cái nóng hiện nay, song nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài tại khu vực miền Nam.