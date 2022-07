Chỉ số KOSPI tăng điểm sau 5 phiên giảm

Photo : YONHAP News

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đạt mức 2.341,78 điểm, tăng 41,44 điểm (1,8%) so với phiên trước, quay trở lại xu hướng tăng sau 5 phiên giảm.Trong phiên giao dịch cùng ngày, các nhà đầu tư cá nhân bán ròng 389,5 tỷ won (298,7 triệu USD), nhưng nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư lần lượt mua ròng 135,3 tỷ won (103,7 triệu USD) và 239,3 tỷ won (183,5 triệu USD), kéo chỉ số tăng điểm.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa phiên giao dịch ở mức 750,95 điểm, tăng 28,22 điểm (3,9%).Mặt khác, tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD khép lại phiên giao dịch ở mức 1.300,3 won đổi 1 USD, tăng 3,2 won so với phiên trước, quay trở lại mốc 1.300 won sau ngày 23/6.Sau khi có thông tin Mỹ có thể hạ thuế suất cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào đêm ngày 4/7, tỷ giá hối đoái won-USD đã mở cửa ở mức 1.296 won đổi 1 USD, giảm 1,1 won, có lúc còn giảm xuống 1.294 won đổi 1 USD. Tuy nhiên, từ 11 giờ trưa cùng ngày, tỷ giá lại tăng trở lại, vượt mốc 1.300 won đổi 1 USD.Giới chuyên gia nhận định đồng won giảm giá do tâm lý lo ngại xuất khẩu Hàn Quốc rơi vào đình trệ dưới ảnh hưởng từ tình hình suy thoái kinh tế thế giới.